Öğretmen adaylarının gözdesi Uludağ Eğitim Fakültesi

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlknur Savaşkan, Eğitim Fakültesi’nin öğretmen atamalarında kullanılan KPSS121 puan türünde, İlköğretim Matematik ve Sosyal Bilgiler öğretmenliklerinde dördüncü, Matematik Öğretmenliğinde altıncı, İngilizce Öğretmenliği sekizinci ve Okul Öncesi Öğretmenliğinde dokuzuncu sırada yer alarak Türkiye’deki en güçlü ilk 10 üniversite içerisine girdiğini söyledi.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlknur Savaşkan, eğitim politikasının gelişmesine katkıda bulunmak ve aydın eğitimciler yetiştirmek maksadıyla 1982 yılından bu yana 14 programda öğretmen yetiştiren Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin vasıflı eğitiminin yanı sıra çeşitli projelerle de toplumsal sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtti.

Eğitim Fakültesi, bölgesinin ihtiyaçlarını fakülte-sektör iş birliği projeleri üzerinden yürütmeyi hedefliyor. Araştırmacılar sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili Üniversite Sanayi İş birliği ve Kamu Sektör İş Birliği projeleri yürütüyor.

Bu projeler, otistik çocuklara özel eğitim, sosyal sorumluluk alma, dezavantajlı ve suça meyilli fertlerin psikolojik ölçümleri, çocukların çevre şuurunun artırılması gibi sahalarda yürütülüyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenciler, yurt dışı eğitim-öğretim imkanlarına da sahip. Erasmus, Erasmus Plus ve Secondos programlarıyla destekleyen Eğitim Fakültesi, Avusturya Innsbruck, ve Almanya Koblenz Landau Üniversitesi gibi köklü kurumlarla iş birliğini de giderek derinleştiriyor.