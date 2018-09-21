Bursa'nın Karacabeyli ilçesinde öğretmen çiftin trafik kazasında hayatını kaybetmesi eğitim camiasını yasa boğdu. Öğretmen çift göz yaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, Bandırma-Bursa kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Bandırma'dan Bursa istikametine giden Baki Ü. (61) idaresindeki 16 TR 957 plakalı otomobil ile İsmail Yaman'ın kullandığı 10 E 5759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, İsmail Yaman (27) olay yerinde hayatını kaybederken, hanımı Esra Duman Yaman (28) ve 2 yaşındaki oğlu Kerem ise yaralandı. Kazada Baki Ü. yara almazken, otomobilde bulunan arkadaşı İsmail K. ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. durumu ağır olan Esra Duman Yaman ve oğlu Kerem Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak genç kadın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin çocukları 2 yaşındaki Kerem Yaman'ın ise aynı hastanede tedavisi sürüyor.

Öte yandan, olay yerinde ölen İsmail Yaman'ın Karacabey ilçesinde Dağkadı İlkokulu'nda müdür yardımcısı, eşi Esra Duman Yaman'ın ise Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Yaman çiftinin ölüm haberini alan yakınları ve meslektaşları yasa boğulurken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

İsmail Yaman ve eşi Esra Duman Yaman için Karacabey'in Gazi Mahallesi'nde bulunan evlerinin önünde helallik alındı. Cenaze Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, şube ve okul müdürleri ile meslektaşları katıldı. İsmail Yaman'ın anne ve babası göz yaşlarına boğulurken, törene katılan meslektaşları göz yaşlarına hakim olamadı.

İsmail Yaman'ın memleketi Bolu'da, eşi Esra Duman Yaman'ın ise memleketi İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan kazadan yaralı olarak kurtulan, kalçasında ve kaburgasında kırık olan 2 yaşındaki oğulları Kerem Yaman'ın ise yoğun bakımdan çıktığı ve hayati tehlikeyi atlattı öğrenildi. Minik Kerem'in yakınlarının talebi üzerine İzmir'de bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

(YK-MŞ)

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