Öğretmen öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı

A.K., öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Gemlik Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan öğretmenin tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulda görevli öğretmen A.A.K.’nin, öğrencisini taciz ettiği iddia edildi. Ortaya çıkan olay sonrası aile şikayetçi olurken, A.A.K. gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından bir velinin daha emniyete giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.

İlk sorgusu Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan matematik öğretmeni A.K.K., Gemlik Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, öğretmenin tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi.

Öte yandan, geçtiğimiz yıllarda da öğrenciler arasında tecavüz vakasıyla gündeme gelen ortaokul, farklı dönemlerde de dayak gibi iddialarla mahkemelik olmuştu. Yaşanan son olay sonrasında mağdur öğrencinin ailesinin okul idaresinden de şikayetçi olacağı öğrenildi.