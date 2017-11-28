Öğretmenler gününe kestane şekerli kutlama

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, her yıl yaptıkları geleneksel kutlamanın amacının öğretmenlere verilen önemin artması için topluma mesaj vermek olduğunu söyledi.

Kardelen, Cardelion ve Yaylacık markalarıyla Bursa’daki tesislerinde kestane şekeri üreten İlka Şekerleme’nin geleneksel hale gelen Öğretmenler Günü programında, konuk öğretmenler firmanın sosyal tesislerinde öğlen yemeği ikram edildi. Yemeğin ardından düzenlenen programda da öğretmenler gönüllerince eğlendi. Program sonunda firmanın Genel Müdür Mümin Akgün ve Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, konuk öğretmenlere çiçek ve kestane şekeri hediye ettiler.

Eğitimli nesillerin yetiştirilmesinde en önemli yükün öğretmenlerin omuzlarında olduğunu söyleyen Mümin Akgün, programda yaptığı konuşmada gelecek nesillerin inşasında öğretmenlerin çok önemli rolleri olduğunu söyledi. Akgün,“24 Kasım’ı, eğitim gibi oldukça kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerimizi bir kez daha hatırladığımız, onlara olan sevgi ve saygımızı gösterdiğimiz, önemli bir gün olarak görüyoruz. Bu anlamlı günde, tesislerimizin yakınında yer alan Yaylacık İlk ve Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenlerimize minnettarlığımızı göstermek için böyle bir program düzenledik. Öğretmenlerimiz için ne yapsak yeterli olmaz. Bu program ile toplumda farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

Yaylacık İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ali Osman Bayramoğlu da programda yaptığı konuşmada, İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün ve Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir’in kendileri için anlamlı olan 24 Kasım’da okullarında görev yapan öğretmenler için her yıl anlamlı programlar hazırladığını söyledi. İlka Şekerleme’nin okullarına sürekli destek olduğunu da söyleyen Bayramoğlu, “Bizi sürpriz yaparak tesislerinde ağırladılar ve güzel bir eğlence düzenlediler. Okulda görev yapan eğitim kadrosu olarak kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Tören sonunda okul müdürü Ali Osman Bayramoğlu, İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün’e okula verdiği destek için teşekkür edip hazırladıkları plaketi verdi.