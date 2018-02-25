Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 15:36

Öğretmenler öğrencileri evlerinde ziyaret etti

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde, Şehit Zeki Uğur Ortaokulu yöneticileri ve öğretmenleri ‘Yarın Sizdeyiz’ projesi kapsamında öğrencileri evlerinde ziyaret ediyor.

Öğretmenler öğrencileri evlerinde ziyaret etti

25 Şubat 2018 15:36


‘Yarın Sizdeyiz’ projesi kapsamında öncelikle amaç okul-aile işbirliğini güçlendirmek. Okulda uygulamaya çalışılan ve planlanan diğer projeler de öğrenciler ve veliler üzerinden evlere, sokaklara transfer ederek eğitim-öğretimdeki kalite artışına katkı sağlamak.


Okul Müdürü Turgay Yetiş, “Yarın Sizdeyiz projemiz ile okulumuzdaki yöneticiler ve öğretmenlerimizle birlikte eğitim öğretimin ikinci döneminde Büyükorhan ilçemizdeki 28 mahalledeki toplam 191 öğrenci velimizi 29 Mart 2018 tarihine kadar en az bir kez ziyaret etmeyi hedeflemekteyiz. Ziyaretlerimizi hafta içi iki gün mesai saatlerinden sonra yapmayı planladık. Okul-veli ilişkilerini geliştirerek başarıyı olumsuz etkileyecek faktörleri yerinde tespit ederek gerekli önlemler almayı, çeşitli sebeplerden dolayı okulda devamsızlık yapan öğrencilerin ailelerini evinde ziyaret ederek öğrencinin devamsızlık sorununu çözmeyi hedeflemekteyiz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç