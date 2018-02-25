Öğretmenler öğrencileri evlerinde ziyaret etti

‘Yarın Sizdeyiz’ projesi kapsamında öncelikle amaç okul-aile işbirliğini güçlendirmek. Okulda uygulamaya çalışılan ve planlanan diğer projeler de öğrenciler ve veliler üzerinden evlere, sokaklara transfer ederek eğitim-öğretimdeki kalite artışına katkı sağlamak.

Okul Müdürü Turgay Yetiş, “Yarın Sizdeyiz projemiz ile okulumuzdaki yöneticiler ve öğretmenlerimizle birlikte eğitim öğretimin ikinci döneminde Büyükorhan ilçemizdeki 28 mahalledeki toplam 191 öğrenci velimizi 29 Mart 2018 tarihine kadar en az bir kez ziyaret etmeyi hedeflemekteyiz. Ziyaretlerimizi hafta içi iki gün mesai saatlerinden sonra yapmayı planladık. Okul-veli ilişkilerini geliştirerek başarıyı olumsuz etkileyecek faktörleri yerinde tespit ederek gerekli önlemler almayı, çeşitli sebeplerden dolayı okulda devamsızlık yapan öğrencilerin ailelerini evinde ziyaret ederek öğrencinin devamsızlık sorununu çözmeyi hedeflemekteyiz" dedi.