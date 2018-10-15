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Öğretmenler okulun kütüphanesini yeniledi

Bursa’nın Keles ilçesinde İmam Hatip Lisesi’nin öğretmenler tarafından yenilenen kütüphanesi törenle açıldı.

Bursa'nın Keles ilçesinde İmam Hatip Lisesi'nin öğretmenler tarafından yenilenen kütüphanesi törenle açıldı.


İlçeye yeni tayin olan Kaymakam Fatih Kurt, Keles Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kütüphane açılışına katıldı. Okulun eski kütüphanesi yenilendi. Öğretmenler yaz aylarında kütüphaneyi bakıma aldı. Boya badana işlerini öğretmenler kendileri yaptı. Tadilatın ardından raflar yenilendi. Açılan kütüphane aynı anda yaklaşık 50 öğrenciye hizmet verecek. Zenginleştirilmiş kütüphane olarak açılan kütüphanede kitapların yanı sıra zekâ oyunları da bulunmakta. Açılışa Kaymakam Fatih Kurt'un ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Narın ile öğretmenler katıldı.

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