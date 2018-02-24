Öğretmenler şube müdürlüğü sınavına hazırlıyor

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi; Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlediği eğitim seminerleri ile öğretmenleri şube müdürlüğü imtihanına hazırlıyor. Sınava Türkiye’de 33 bin, Bursa’da ise bin 240 müracaat olduğunu hatırlatan Şube Başkanı Numan Şeker, “Bursa’da yapılan başvurunun 900’ü sendika üyemiz. Sınava hazırlık maksadıyla düzenlediğimiz 60 saatlik 15 gün sürecek kursta, alanlarında uzman 20 arkadaşımız seminer verecek. Hafta sonları ve hafta içi de akşam saatlerinde düzenlenecek. 1 Nisan’da gerçekleşecek sınav öncesi bilgilerin son kez ölçülmesi adına iki deneme sınavı da yapılacak” dedi.

Sendika olarak Türkiye genelinde sınav için 35 bin kitap bastırdıklarını hatırlatan Numan Şeker, “Kitaplarda bütün yönetmeliklerdeki, genelgelerdeki son değişiklere göre güncellendi. Çünkü piyasada sınavla ilgili birçok kitap var. Ancak eski yönetmelikleri ve genelgeleri ihtiva ediyor. Sendikamızın hazırladığı kitaplar, gerçekten komisyonlarda çok ciddi bir biçimde üzerinde titizlikle çalışılıp güncellendi. Sınava girecek eğitim çalışanı üyelerimize de bu kitapları dağıttık. Kitapların yanında ayrıca bilgileri pekiştirmek ve tazelemek adına da öğretmen arkadaşlarımız için bu eğitim seminerlerini düzenliyoruz” diye konuştu.