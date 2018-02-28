Öğretmenlere atık pil toplama semineri

Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere Osmangazi ilçesi sınırları içerisinde görev yapan 250 öğretmen katıldı. Seminerde, 2004 yılında yürürlüğe giren ‘Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ çerçevesinde pillerin içeriği ve pil çeşitleri, atık pillerin doğaya ve insana verebileceği zararlar, atık pillerin toplanmasında dikkat edilecek hususlar, pillerin geri dönüşüm ve bertaraf yöntemleri, öğrencilerin pil toplama alışkanlıklarını kazandırmak ve artırabilmek için yapılması gereken uygulamalar anlatıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Şehrimizin temiz ve sağlıklı olması adına özverili bir şekilde çalışıyoruz. Çöplerin ve atıkların toplanması belediyelerin görevi. Ancak vatandaşlar bu çalışmaları sahiplendiği taktirde başarıyı yakalamış oluruz. Toplumun temizlik konusundaki duyarlılığı çok önemli. Özellikle doğanın kirlenmesinin ve insan sağlığının tehdit edilmesinin önüne geçmek adına atık pillerin toplanması ve bertaraf edilmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Belediyemiz, TAP ile iş birliği içerisinde okullarda özellikle çocukların bilinçlendirilmesi için büyük çaba gösteriyor. Atık pillerin toplanmasında dikkat edilecek hususlar, pillerin geri dönüşüm ve bertaraf yöntemleri konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla öğretmenlerimize yönelik bu semineri düzenledik” dedi.

Atık pillerin toplanması adına yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak doğaya atıldığında büyük zararlara sebebiyet veren atık pillerin toplanması için 2009 yılından bu yana ‘Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması’ düzenliyoruz. Aynı zamanda son dönemde TAP’ın ‘Muhtarlar Yarışıyor’ kampanyasına da Osmangazi ilçesinde görev yapan muhtarlarımız aktif olarak katıldı. Osmangazili muhtarlar, bu kampanya kapsamında bin 215 kg ile diğer ilçe muhtarlarının iki katından fazla pil topladı. Bugüne kadar ise Osmangazi sınırlarında toplanıp TAP’a teslim edilen atık pil miktarı 51 tondur. İnsan sağlığı için çevremizin, havanın suyun ve toprağın temiz olması çok önemli. 51 ton pilin çöpe atıldığını düşünsenize. Kentimizi ve vatandaşlarımızı bir tehlikeden kurtarmış bulunuyoruz. Günümüzde her şeyi çok hızlı şekilde tüketiyoruz ve atıklarla dünyayı kirletiyoruz. Bu kirliliğin önüne geçmek adına faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.

Pillerin nasıl kullanılması gerektiği ve atık pillerin toplanması ve toplanan pillerin nasıl bertaraf edildiğini içeren bir sunum gerçekleştiren TAP Teknik ve Eğitim Hizmetleri Uzmanı Yüksek Kimya Mühendisi Savaş Arna, öğretmenlere yaptığı sunumda, “Kullanım aşamasında pilleri sık sık kontrol etmeli ve dikkatli kullanmalıyız. Pillerin en büyük sıkıntısı sıcaklıktır. Sıcaklık artışında piller reaksiyona girer ve raf ömrü azalır. Mümkün olduğu kadar pille çalışan cihazlarımızı kullanmıyor olsak dahi ısı kaynaklarından uzak tutmalıyız. Ayrıca piller cihazların içinde uzun süre tutmamalıyız. Piller cihazların içinde uzun süre kaldığı takdirde durduğu yerde kendiliğinden akma yapar ve bu da kısa devrelere sebep olur. Diğer bir husus da ihtiyacınız kadar pil almaya dikkat etmeliyiz. Çünkü pil uzun süre kullanılmadan bekletilirse raf ömrünü doldurur ve daha az kullanmamıza sebep olur. Pilleri serin ve rutubetsiz yerlerde saklamalıyız” dedi.