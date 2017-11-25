Öğretmenlere sürpriz kutlama

Öğrencilerin bile haberi olmayan kutlamada, öğretmenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Teknoloji Fen Okulları yönetimi bünyesindeki öğretmenlere yaptığı sürpriz kutlama ile öğretmenler günü kutladı. Öğretmenler günü için öğrenci ve öğretmenler okulun bahçesinde toplandı. Okul Müdürü’nün yaptığı konuşma esnasında ilk önce gelen tiz sesi herkesi korkuturken, sonrasında gelen “Ses kontrol, hocam endişe etmenize gerek yok. Zaten teknik bir aksaklıkta yok. Her şey kontrol altındadır. Geleceği, yarınlarımızın gözbebeği gençlerimizi bin bir emekle şekillendiren, onlara bilgiyi sınırsızca sunan öğretmenlerimiz için” diye yapılan konuşmanın ardından ‘Tüm zamanların en büyük yıldızı sizlersiniz’ pankartı asıldı. Şaşkınlığını gözleyemeyen öğretmenler, kendileri gibi şaşkına dönen öğrencilerine sarıldı. Daha sonra ise kırmızı halı üzerinden yürüyen öğretmenlere gül ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Akşam düzenlenen yemekte ise Teknoloji Fen Okulları’nda görev yapan öğretmenler bir araya geldi. Yeni öğretmenliğe başlayan bir grup öğretmen ise ettiği yeminle mesleğe ilk adımı atmış oldu. Salondaki öğretmenlere seslenen Teknoloji Fen Okulları Eğitim Koordinatörü Orhan Karakoç, “Değerli öğretmenlerimize yaptığımız sürpriz ile onları bir nevi mutlu etmek istedik. İnsanlık tarihinde maddi ölçütü olamayan mesleği bir güne sığdırmak mümkün değil. Aile olarak bu ilk buluşmamız ve öğretmenler günümüz. Bu sebeple heyecanımız yüksektir. Bu kadrolar bizim temel taşlarımızdır. İsmimizi duyurduğumuz ilk günden beri eğitimde farklılık getirdiğimiz düşünüyoruz. Herkes bizlerden büyük başarılar bekliyor. Zirvede kalıcı olmak için çok çalışacağız ve kendimiz ile yarışacağız” diye konuştu.