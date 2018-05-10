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10 Mayıs 2018 17:19

Oğultekin engelliler derneğini ziyaret etti

Yörük Türkmen Dernekleri Başkanı Mustafa Oğultekin ve yönetimi Mudanya Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Oğultekin engelliler derneğini ziyaret etti

10 Mayıs 2018 17:19


Yörük Türkmen Dernekleri Başkanı Mustafa Oğultekin ve yönetimi Mudanya Engelliler Derneğine ziyarette bulundu. Yapılan ziyaretten dolayı Yörük Türkmen Dernekleri Başkanı Mustafa Oğultekin ve yönetimine teşekkür eden Mudanya Engelliler Derneği Başkanı Demet Ataman, “İlk önce Yörük Türkmen Dernekleri Başkanı Mustafa Oğultekin ve yönetimine yaptıkları bu ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Burada dernek faaliyetlerimiz ve projelerimiz hakkında fikir alışverişinde bulunduk” dedi.




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