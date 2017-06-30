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30 Haziran 2017 18:49

Okan Deniz yeniden İnegölspor’da

Spor Toto 2.

Okan Deniz yeniden İnegölspor’da

30 Haziran 2017 18:49

Lig ekiplerinden İnegölspor, Pendikspor’dan eski oyuncusu Okan Deniz’i renklerine bağladı.


Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Başkan Yardımcısı Osman Sevim, "Öncelikle anlaşmanın İnegölspor’umuza ve İnegöl’ümüze hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. 2014-15 sezonunda final oynayan takımımızda bulunan Okan Deniz arkadaşımızla, İnegölspor yönetim kurulu başkanımızın da önderliğinde transfer komitesi olarak 1 yıllık anlaşma yaptık. İnegölspor’umuza hayırlı, uğurlu olsun. Bu sezon transfer çalışmalarımız gerçekten çok güzel gidiyor. Altyapıyı çok sağlam kurmaya çalışıyoruz. Kemik kadromuz İnegöl’ümüzde kalacak. Teknik Direktörümüzün de bize sunmuş olduğu raporlar doğrultusunda kısmetse yeni transferlerimiz de olacak. İç ve dış transferlerimiz 10 gün boyunca sürecektir. Şampiyonluk adaylığımız söz konusudur. Kimse merak etmesin. İnegölspor çok zoru başaracaktır. İnegöl bizimle olsun. İnegöl bizimle kenetlensin. Biz bu işi Allah izin verirse başaracağız" dedi.


Okan Deniz ise, "İnegöl denildiği zaman aklıma kaybettiğimiz final maçı geliyor. Takım olarak çok üzülmüştük. İnşallah buraya yarım bıraktığımızı tamamlamaya geldik. Yönetim değişti. Ben, takım arkadaşlarım, yöneticiler, büyüklerimiz el birliği ile Allah’ın izniyle şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız bize inansın, güvensin. Allah’ın izniyle İnegölspor ve bizim için iyi olacak" ifadelerini kullandı.


Tecrübeli forvet, konuşmaların ardından kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.




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