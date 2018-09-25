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Okan Kocuk, Muslera'yı geride bıraktı

Bursaspor’un genç file bekçisi Okan Kocuk, yaptığı kurtarışlarla Fernando Muslera, Onur Kıvrak gibi kalecileri geride bırakırken, ligin en az gol yiyen üçüncü kalecisi oldu.

Bursaspor'un genç file bekçisi Okan Kocuk, yaptığı kurtarışlarla Fernando Muslera, Onur Kıvrak gibi kalecileri geride bırakırken, ligin en az gol yiyen üçüncü kalecisi oldu.


Yeşil-beyazlı takımda Harun Tekin'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, performansıyla ışıldıyor. 23 yaşındaki kaleci, maç başına yaptığı 2,7 kurtarışla Muslera, Onur Kıvrak ve Mert Günok gibi isimleri geride bıraktı. Ayrıca Okan, maç başına 0,7 gol ortalaması ile ligin en az gol yiyen üçüncü kalecisi oldu.

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