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Okan Kocuk'tan müthiş başarı

Bursaspor’da Harun Tekin’in ayrılmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk kalesine gelen 10 şuttan 8’ini kurtarmayı başardı.

Bursaspor'da Harun Tekin'in ayrılmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk kalesine gelen 10 şuttan 8'ini kurtarmayı başardı.


Yeşil-beyazlı takımda Okan Kocuk performansı parlıyor. Sezon başında Harun Tekin'in Fenerbahçeye transferinin ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, oynadığı 3 maçta güven verdi. Bu maçlarda kalesine 10 şut gelen genç file bekçisi, 8'ini kurtarmayı başardı. Medipol Başakşehir maçında Emmanuel Adebayor'un penaltısını da çıkartan Kocuk, takımının elde ettiği puanda büyük pay sahibi oldu.


Başarılı eldiven, Adebayor'un penaltısını kurtarmasının ardından, "Adebayor'un kullanacağını biliyordum. Son ana kadar bekledim. His biraz da. Çok şükür çıkardım ve takımıma yardımcı oldu. Hislerim beni yanıltmadı" dedi.

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