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07 Ağustos 2018 15:15

Okan Ünal Kurtuluşspor’da

Ortasaha mevkiinde oynayan Okan Ünal, 2.

Okan Ünal Kurtuluşspor’da

07 Ağustos 2018 15:15

Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Ankara Demirspor’dan İnegöl’ün Süper Amatör Lig’deki temsilcilerinden Kurtuluşspor’a transfer oldu.


Kurtuluşspor ile sözleşme imzalayarak futbol kariyerine yeni bir pencere açan Okan Ünal bundan sonra Kurtuluşspor’un başarısı için ter dökecek. Okan Ünal, Ankara Demirspor’un 3. ligden 2. lige çıktığı sene kadroda yer aldı. Kurtuluşspor ile profesyonellikten amatöre dönüş yaptı.


Kurtuluşspor tesislerinde düzenlenen imza töreninde Kulüp Başkanı Yusuf Sak ve yönetim kurulu üyesi Tarık Uysal hazır bulundular. Okan Ünal, “Kurtuluşspor gibi güçlü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bu transferin gerçekleşmesinde bana güvenenlere sonsuz teşekkür ederim, bundan sonra yeni takımımın başarısı için mücadele edeceğim” dedi.


24 yaşındaki tecrübeli oyuncu Okan Ünal, futbola İnegölspor alt yapısında başladı. 8 sezon altyapıda görev alan Ünal, Kayseri Şekerspora transfer oldu. Daha sonra sırasıyla Turgutluspor, İnegölspor ve son olarakta Ankara Demirspor formalarını giydi.




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