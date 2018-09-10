Okçular güz toyunda buluştu

Okçular Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde buluştu.

Tulpar Geleneksel Okçuluk ve Spor Kulübü Derneği, Türk oyunları sevdalılarını toyda ağırladı. Bu yıl ikincisini düzenledikleri Tulpar Güz Toyu'nda geleneksel Türk okçuluğu turnuvaları, mangala, çuval ve halat yarışı gibi hem yarışanlara hem de izleyicilere keyifli anlar yaşatan müsabakalar yapıldı. Kılıç kalkan gösterisi yapılırken, konser de verildi.

Cumartesi günü minikler turnuvası ile başlayan toyda gençler, kadınlar, erkekler birinci tur turnuvaları yapıldı. Toy, pazar günü yapılan ikinci tur turnuvaları ile Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Düzce, Kastamonu, Konya, Tekirdağ başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 26 kulüpten 260 sporcunun kıyasıya yarıştığı anlara sahne oldu.

Yalıntaş Mahallesi'nde yer alan aile çay bahçesinde demir dövme faaliyeti de yapıldı.

Çuval yarışı ve halat yarışmasında sporcuların son terlerini döktüğü keyifli bir rekabet ortamına ve bütün turnuvaların yorgunluğunu silip atan keyifli anlara sahne oldu.

Dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.