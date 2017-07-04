İşveren ve iş arayanlar arasında köprü görevi gören OKİM, 2017 yılının ilk 6 ayında 245 vatandaşı iş sahibi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısı ile birlikte Osmangazi Belediyesi’nin, sosyal proje ve istihdama yönelik destek ve çalışmaları artarak sürüyor. OKİM’e Ocak ayı itibariyle yılın ilk 6 ayında bin 888 kişi iş müracaatında bulunurken, 245 vatandaş ise yapılan yönlendirmeler neticesinde iş başı yaptı. Kamuda çalışmak isteyen vatandaşların sayısının bin 44 olduğu başvurular, titizlikle takip ediliyor. İstihdam edilen vatandaşların yerleştirildiği sektör ve pozisyonlar arasında fabrika, üretim, kalite kontrol, CNV operatörü, forklift operatörü, kaynak operatörü,pres operatörü, veri elemanı, ofis elemanı, yönetici asistanlığı, hasta kayıt, danışma, sekreter, satış destek, satış temsilciliği, temizlik, garson, güvenlik, şoför, tekstil sektörü (laborant), gıda sektörü (servis elemanı, aşçı yardımcılığı), turizm sektörü (resepsiyonist vb. turizm alanları), makine mühendisi yer alıyor.

Başvurulardan gelen talep ve niteliğe göre vatandaşları çalışmak istedikleri alanda firma araştırması yapıp yönlendiren OKİM, güncel yenilenen firma ağı ile işveren ile iş arayan vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Yılın ilk 6 aylık verilerine göre başvuruların 939’u kadın vatandaşlardan oluşurken, 65’ini engelli vatandaşlar oluşturdu. Başvurularda kadınlardan yoğun talep geldiği anlaşılırken, OKİM’le kadınların istihdam oranının da arttığı belirtildi. OKİM’in kapısını çalanlar, titiz takibiyle gerçekten ihtiyaçlara cevap veren birim olduğunubelirtirken, kadınların özellikle tercih sebebi olduğu göze çarpıyor. Kadınlara yönelik istihdamda aynı zamanda yarı zamanlı işlerde özellikle ev hanımlarına;yemek servisi, oyun anneliği, çay servisi, muhasebe elemanı, tıbbi sekreter, insan kaynakları elemanı, depo görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, çocuk bakıcılığı gibi alanlarda iş imkanı sağlanıyor.

Vatandaşın belediyeleri kendilerinden bir parça olarak gördüğünü ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, OKİM ile her alanda vatandaşın yanında olduklarını ve OKİM’in örnek bir istihdam merkezi olduğunu söyledi. Başkan Dündar, vatandaşın eğitim, bilgi, beceri ve donanımına uygun iş alanlarının tek tek tespit edilip işe yerleştirilme anına kadar sürecin titizlikle takip edildiğinin altını çizerken, “OKİM sistemimizde şuan 6 bin 616 aday özgeçmiş oluşturuldu ve bin 238 kişi işe yerleştirildi. Bu rakam, işe yerleştiği konusunda ulaşılan sayıyı ifade etmektedir. İşe yerleşip de geri bildirimde bulunmayan kişilerle birlikte bu sayının daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Başvurularda özellikle kadın ve engelli vatandaşlarımızın da istidam olması noktasında ekibimizin ciddi çalışmaları sonucu meyvelerini de alıyoruz. OKİM’le vatandaşımızın yanındayız” diye konuştu.