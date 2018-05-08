Okudukları kitaba kapak tasarladılar

Tasarımları inceleyen Başkan Mustafa Bozbey, öğrencilerin hayal dünyasına hayran kaldığını söyledi.

Nilüfer Belediyesi’nin 2018 Yılın Yazarı Sevgi Soysal etkinlikleri kapsamında Bursa genelinde gerçekleştirdiği Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması sonuçlandı. Sevgi Soysal’ın Tutkulu Perçem adlı kitabını okuyan öğrenciler, kendi yorumlarıyla kapak tasarladılar. Toplam 32 liseden 726 öğrencinin 654 eserle başvurduğu Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’nda, Seçici Kurulu oluşturan Nejla Akgün, Ayla Uluğ Kök, Utku Lomlu, Emre Senan ve Sadık Karamustafa başvuran eserleri titizlikle değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda Hüma Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinden Tuba Nur Genç’in tasarımı birinci, yine aynı liseden Gülse Sultan Aygün’un tasarımı ikinci, Necati Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Hale Bozkurt’un tasarımı da üçüncü seçildi.

Seçici Kurul Özel Ödülleri de Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yasemin Savıran, Necati Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şule Nur Azar, Hüma Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinden Zekiye Yurttav ile İnegöl Okyanus Koleji öğrencilerinden Nihan Deniz’in çalışmalarına verildi.

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini, Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu’nda düzenlenen törende aldı. Ödüllerini, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Fırat Emiroğlu, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Seçici Kurul Üyesi Ayla Uluğ Kök ve Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala’nın elinden alan

Öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Ödül töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, katılımlarından dolayı bütün öğrenci ve öğretmenleri alkışlayarak teşekkür etti. Tasarımları tek tek inceleyen Başkan Bozbey, çalışmaların hepsine hayran kaldığını söyledi.

Kız öğrencilerin Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’na daha çok ilgi gösterdiğine dikkat çeken Bozbey, “Geleceğimiz kızlarımıza bağlı” dedi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Burada bir şeyi daha gördüm, her yıl bu analizi yapıyorum; genç kızlarımızın kapak tasarımı konusunda, kitap okuma konusunda erkeklere nazaran çok daha fazla hassasiyet gösterdiğini ve kitap okuduklarını görüyorum. Her yıl bakıyorum da hep kızlarımız bu tasarım yarışmasında öncüler ve daha fazla kitap okuyan da onlar. Boyun Kadar Kitap Oku etkinliğinde de hep ağırlıklı olarak kızlarımız yer alıyor. Kızlar, geleceğimiz size bağlı. Gençlerimize bağlı ama ilk önce genç kızlarımıza bağlı. Katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmada birinci olan öğrenciye tablet bilgisayar, ikinciye ve üçüncüye fotoğraf makinesi armağan edildi. Ödül töreninin ardından sergilemeye değer bulunan eserler, Halk Evi Sergi Salonu’nda, 2018 Yılın Yazarı Sevgi Soysal Kitap Kapağı Tasarımları Sergisi’nde izlenime açıldı.