Okul başkanlığı adayları yılların siyasetçilerini aratmıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Aydoğdubey İlkokulu'nda seçim heyecanı yaşanıyor.

Okul başkanı olabilmek için çeşitli projeler üreten adaylar, arkadaşlarından oy alabilmek için her yolu deniyor. Adaylar, yapacakları işleri anlatan afiş yaptırarak okula astı. Aydoğdubey İlkokulu'nda okuyan 9 öğrencinin okul başkanı olmak için yarışacağı seçimlerde renkli görüntüler yaşanıyor. Öğrenciler arkadaşlarına seslerin daha iyi duyurabilmek için afiş yaptırdı. Afişlerde, “Tost 1 lira olacak. Okulda top oynamak serbest olacak. Kütüphane her tenefüs açık olacak. Güvenlik ablamızın kabini olacak. Tiyatro resim kursları yapılacak" gibi vaatler yer alıyor. Okul başkanlığı seçimlerinin çarşamba günü yapılacağı belirtildi.