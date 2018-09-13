Okul çantaları omurga sağlığını tehdit ediyor

Dr. Ali Otuzbir, ağır çantaların omurga sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Özellikle okul döneminde kullanılan sırt çantaları, olması gerekenden daha ağır ise çocukların omurga sağlığını tehdit ettiğini belirten Özel Esentepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Op. Dr. Ali Otuzbir, daha çok ilerleyen yaşlarda omurga bölgesinde eğrilik görüldüğünü ancak gelişim çağındaki çocuklarda da okul hayatında kullandıkları ağır çantalar sebebiyle, bu rahatsızlığın ortaya çıkabileceğini söyledi. Fazla ağırlığa sahip olan sırt çantalarının çocukların omurgasına zarar verdiğini belirten Otuzbir, “Okul çantası öğrencinin sırtında ve omurgasında ağrıya neden olmayacak ağırlıkta olmalı. Çünkü ağır çantalar, duruş bozukluğuna ve buna bağlı olarak da omurga yapısının bozulmasına sebep oluyor. Bu sebeple, ebeveynlerin çanta konusunda hassas davranması gerekiyor” dedi.

Omurgada meydana gelen eğriliğin, akciğer kapasitesinin azalmasına sebep olacağını ve kişinin nefes almada sıkıntı yaşayacağını dile getiren Otuzbir, “Öğrencinin taşıyacağı sırt çantasının ağırlığı, vücut ağırlığının yüzde 15'inden fazla olmamalıdır. Çünkü ilerleyen zamanla birlikte omurga eğriliği, çocuğun kambur durmasına da sebep olacaktır. Ayrıca küçük yaşlarda sürekli ağır çanta taşımak zorunda kalan çocuğun, ilerleyen yıllarda kronikleşen kemik ağrısı ve şekil bozuklukları ile karşılaşma olasılığı oldukça yüksektir” diye konuştu.

Diğer yandan okul çağındaki çocukların birçoğunda bel ağrısı şikayetinin de görülebildiğini ifade eden Otuzbir, gelişim çağındaki çocuklar için uygun olmayan çanta seçiminin, ilerleyen yaşlarda kalıcı sağlık problemlerine yol açacağını kaydetti. Fazla ağır çantanın sırt ve bel ağrısı, yürüyüş bozukluğu, kambur olma durumu gibi birtakım olumsuzluklara yol açabildiğini belirten Op. Dr. Ali Otuzbir, “Ebeveynler bu konuya dikkat etmeli. Unutulmamalı ki, omurga sağlığı büyük önem taşıyor. Omurganın korunması özellikle beden dengesi açısından oldukça önemli. Bu nedenle askıları geniş şekilde doğru konumlandırılmış, sert olmayan çantalar tercih edilmeli. Ayrıca çocuklar askıyı tek taraflı değil, iki askıyı da takarak kullanmalı” dedi.