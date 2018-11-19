Okul inşaatından düşen usta yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir okulun inşaatında çalışan usta düşerek yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulun inşaatında çalışan usta düşerek yaralandı.
Olay Alanyurt Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. 75. Yıl İlkokulu'nun inşaatında çalışan İsa Kurban, iskelede dengesi kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ustanın yardımına mesai arkadaşları yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı inşaat ustasını Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İsa Kurban'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.