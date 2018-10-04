Okul müdiresi masaya vurunca sinirlenip ateş etmiş

Bursa'da çocuklarının okuduğu okulun müdür ve müdür yardımcılarını silahla vurarak yaralayan polis memuru hakim karşısına çıktı. Kendini savunan polis memuru İlhan Ö., çocuklarına yapılan haksızlıkları konuşmak için gittiği okul müdiresinin masaya vurduğunu görünce sinirlenip ayaklarına doğru ateş ettiğini söyledi.

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir ilkokulda meydana geldi. Polis memuru İlhan Ö., 2 çocuğunun eğitim gördüğü okula giderek okul müdiresi Tülay Taş (43) ile müdür yardımcısı Sinan Delibaş'ı (39) silahla yaraladı. Yaralı öğretmenler hastaneye kaldırılırken, polis memuru İlhan Ö. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Kamu görevlisini, görevi sırasında kasten öldürmeye teşebbüs etmek” suçundan iki ayrı müebbet hapis cezası talebiyle açılan davaya sanık İlhan Ö., müşteki Sinan Delibaş, tarafların yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan İlhan Ö., çocuklarına okulda haksızlık yapıldığını iddia etti. İlhan Ö., yaşadıkları karşısında bunalıma girdiğini ifade ederek, “Benim iki çocuğumun sağlık problemleri var. Oğlumun gördüğü baskılar sonucu arkadaşıyla birlikte karanlık odaya kapatılması, okulda güvenlik önlemleri alınmaması beni rahatsız ediyordu. Olay günüde, eşimle birlikte okula gittim. Okula giren çıkan velilerin olduğunu ve konuyla ilgili konuşmak için Müdür Tülay Hanım'ın odasına çıktım. Velileri sorduğumda kendisinin bir şey yapamayacağını bunda suç yok, makamında böyle konuşamayacağını söyleyip masa vurdu. Ben de belimdeki silahı çıkarıp ateş ettim. Sonra odadan çıktım. Merdivene yönelirken, Sinan Delibaş'ı gördüm. Bana doğru geleceğini düşünerek ona da ateş ettim” dedi.

Duruşmaya katılan müdür yardımcısı Sinan Delibaş ise, “Olay günü odamda otururken sanki masa devrilmiş gibi sesler duydum. Odamdan çıkıp sesin geldiği yöne doğru gittiğimde sanığı gördüm. Bana bir el ateş etti. İkincisini edecekti, ancak silahı tutukluk yaptı. Belki de hakim ben şu an sizin karşınızda olmayabilirdim. İddia ettiği gibi olayların hiç biri doğru değildir. Şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinden sonra duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.