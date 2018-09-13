Okul öncesi, öğretmenlere uyuşturucuya karşı eğitim

İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası kapsamında, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 500 öğretmene eğitim verildi. Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mustafa Volkan Tahpur, uyuşturucuya başlamanın ilk basamağı genelde sigara olduğunu söyledi. Tahpur, "Sigara, hiç masum bir madde değildir. Geçiş maddesi olarak algılıyoruz. O yüzden uyuşturucu ile mücadeleye başlama noktası sigara ile mücadele olmalı. Bir kişi çok sakin görünüyorsa, uyuşuk görünüyorsa, uyuşturucu kullanıyor diyebiliriz. Ama çok hareketliyse 'o kişiyi yine madde kullanıyor olabilir mi?' diye kendimize sormalıyız. Özellikle sentetik maddeler çıktı çıkalı etkiler çok daha farklı bir hal almaya başladı" dedi.

Bursa'nın risk haritasını da katılıcılara açıklayan Tahpur, madde bağımlılarının nasıl tanınabileceği ve bağımlı kişiye doğru yaklaşma konularına değinerek seminere katılan öğretmenlerin sorularını yanıtladı.

Daha önce görev yapan güvenlik görevlileri, zabıtalar, temizlik, işçileri ile birlikte kamu kurumlarında çalışan personeller, din görevlileri, öğretmen ve öğrenci velilerine yönelik olarak verilen son 9 aydaki eğitimlerde 6 bin kişiye ulaşıldı.