Okul önünde kendini darp eden genci vuran emekli polisin yargılaması devam ediyor

Bursa'da güvenlik görevlisi olarak çalıştığı okulun önünde bekleyen gençlerle tartıştığı sırada bir genci beylik silahıyla karnından vuran emekli polis memurunun yargılanmasına devam edildi. 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan emekli polis memuru Ali Galip K.'nin tutuksuz yargılandığı duruşmada dinlenen tanıklar, sanığın tek amacının okul güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Olay merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir lisenin önünde meydana geldi. Okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Cinayet Masası'ndan emekli polis Ali Galip K, çıkış saatinde okul önünde bekleyen 18 yaşındaki Ç.D. ve yanında bulunan arkadaşlarını ikaz etti. Bunun üzerine Ç.D. güvenlik görevlisi Ali Galip K. İle tartışmaya başladı. Ç.D'nin arkadaşları da tartışmaya dahil olarak Ali Galip K'yı darp etti. Gençleri uyarmak için beylik tabancasını çıkararak havaya ateş etmek isteyen emekli polis memuru Ali Galip K'nin silahından çıkan mermilerden biri Ç.D'ye isabet etti. Karnından yaralanan Ç.D'ye ilk müdahaleyi yapan Ali Galip K. Olayı 112 sağlık ekiplerine de ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ç.D'yi hastaneye kaldırırken Ali Galip K. de meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olaydan sonra konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, çıkarıldığı ilk duruşmada eylemi meşru müdafaa kapsamında tutulması ve Ç.D'nin iyileşmesi göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ali Galip K.'nın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ali Galip K. mağdur Ç.D, tarafların yakınları ve avukatları katıldı. İlk duruşmadaki savunmasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı okulun önünde bekleyen herkesi uyardığını ve öğrencileri muhtemel bir duruma karşı korumak istediğini ifade eden sanık Ali Galip K. daha önceki ifadelerini tekrar etti. Ali Galip K. "Kimseyi öldürme kastım yoktu. Tek amacım beni darp eden genci uzaklaştırmak ve okulun güvenliğini sağlamaktı" dedi.

Duruşmada dinlenen tanıklar Ali Galip K.'nin savunmasını doğruladı. Tanık olarak dinlenen H.Ş.D. olayın meydana geldiği dönemde öğrenci olduğunu, sanık Ali Galip K.'nin her zaman okul çevresinde gördüğü şüpheli şahısları uyardığını ve beklememesi gerektiğini söylediğini ifade ederek, "Olay günü mağdur ve arkadaşları da uyarıldı. Ancak tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Galip K. darp edildi. Yere düştü. O sırada silah sesi duyduk. Yine ilk müdahaleyi Ali Galip K. yaptı" dedi.

Mağdur Ç.D ise ifadesinde arkadaşları ile okul önünde beklediği sırada sanığın yanına gelip kendisini uzaklaştırmak istediğini bu sırada tartıştıklarını belirterek, "Sanık yere düştü. Sonra silahıyla ateş etti. Yaraladım. Şahıstan şikayetçiyim" diye konuştu.

Tanık beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti sanık Ali Galip K'nin tutuksuz yargılanmasının devam etmesine, duruşmanın eksik evrakların tamamlanması ve dinlenmeyen diğer tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.