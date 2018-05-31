Okul Sporları’nda ödül heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi Okul Spor Etkinlikleri Ödül Töreni’nde, geleceğin emanetçisi olan çocukların spora ve sanata yönlendirilmesi konusunda ailelere duyarlılık çağrısında bulundu. Sağlıklı şehir Bursa’da çocukları sporla buluşturan ‘Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri (BOSE)’ ödül töreni, coşkuyla gerçekleştirildi. Fethiye Spor Tesisleri’nde düzenlenen törene, sporcu öğrencilerin ödül heyecanı damgasını vurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada sporun önemine işaret ederek, “Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen ‘Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri (BOSE)’ 4. yılını doldurdu. 2017/2018 eğitim öğretim yılında 17 ilçemizde ilk ve ortaokul düzeyinde 286 bin öğrencimizle etkinlikler tamamlandı” dedi.

Çocuklar sporu sevdi

Proje ile çocukları erken yaşlarda sporla buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Sporu, çocuklarımızın hayatında bir yaşam biçimi haline getirmeyi istiyoruz. Bu amaçla Fiziksel Etkinlik ve Oyun Günleri (FEO); mangala, satranç, 4. sınıflar futbol, mini atletizm olimpiyat şenlikleri ve özel çocuklar spor şenlikleri ‘miniklerin etkin katılımı ile’ gerçekleşti. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın etkinlik takviminde bulunmayan ve ilkokul öğrencilerimizi kapsayan etkinliklerimiz, şenlik kapsamında planlandı. Sporu bir araç edinerek öğrencilerimize fiziksel, sosyal, ruhsal beceriler ve kültürel etkileşim kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında ilçelerde bu anlamda yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Aktaş, “17 ilçemizde 175 okulumuza ‘okul içi etkinliklerini yapabilmeleri için’ futbol malzemeleri, atletizm şenliği için malzemeler, mangala takımları, satranç takımları ve saati, mini voleybol topları temin ettik. Ayrıca 17 ilçede okullarımıza bahçelerinde fiziksel etkinlik ve oyun günlerimizin gerçekleştirilebilmesi için 8 takım fiziksel etkinlik ve oyun günleri parkur malzemesi temin edilmiştir” şeklinde konuştu.

286 bini aşkın öğrenci spor yaptı

Başkan Aktaş, yarışmaların yoğun katılımla gerçekleştiğini ve büyük ilgi gördüğünü belirterek, “BOSE kapsamında ayrıca ilk, orta ve lise düzeyindeki 750 okulumuza toplamda 22 bin 500 adet basketbol, voleybol ve futbol topu verildi. Okullarımızda sporun daha sağlıklı bir şekilde işleyişi sağlanmış oldu. Toplam 286 bin 883 öğrencimiz yıl içerisinde spor ve etkinlikle buluştu” ifadelerini kullandı. Başkan Aktaş, 3 milyonluk nüfusuyla Bursa’da sporun daha da yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

Ödüller Başkan Aktaş’tan

Tüm çocukları spor yaptıkları için tebrik eden Başkan Aktaş, etkinlikler sonunda 17 ilçeden futbol birincisi ve ikincisi olan 400, satranç etkinliğinde dereceye giren 84, mangalada dereceye giren 80, mini olimpiyat atletizm şenliğinde dereceye giren 24 öğrenci olmak üzere toplamda 588 öğrenciye kupa, madalya ve ödüllerini verdi.

Çocukların ödül sevincine ve heyecanına ortak olan Başkan Aktaş, ailelerine de tavsiyelerde bulunarak, “Çocuklarımız geleceğimizdir. Çocuklarımızın en az bir spor ve en az bir sanat dalıyla ilgilenmeleri için anne babalar olarak onları destekleyelim. Çocuklar, eğitim ve öğretimlerini sürdürürken, sporu da ihmal etmesinler” açıklamasında bulundu.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak yaz spor okulları, kamp gibi etkinliklerin süreceğini müjdeleyen Başkan Aktaş, “Kentimizin geleceğini teslim edeceğimiz çocuklar ve gençlerimizin daha iyi yetişebilmeleri ve hayata hazırlanmaları için çok ciddi kafa yoruyoruz. Büyükşehir Belediyesi, olarak tüm ilçelerde her yere dokunuyoruz” diyerek, geleceğe yönelik çalışmalarını örnekledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Gülten Kapıcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ekrem Kos, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri de törende hazır bulundu. Başkan Aktaş, BOSE’ye emek veren tüm yönetici ve eğitmenleri de tebrik ederek, sporcularla günün anısına fotoğraf çektirdi.