Okula girip müdürün bilgisayarını çaldılar

Bursa'da yaşları 13 ile 27 arasında değişen 5'i çocuk 6 hırsız okullara dadandı. Okul kantinlerinden öğretmenler odasına kadar birçok yerden hırsızlık yapan çocukların okul müdürlerine ait bilgisayarları da çaldığı ortaya çıktı. Çocuk hırsızların okullara girdiği anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki birçok okuldan hırsızlık ihbarı yapılması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaşları 13 ile 27 arasında değişen 6 hırsızı yakaladı. Hırsızları yakalamak için çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahısların R.K. (17), R.A. (16), U.K. (15), R.G. (13), Z.A. (17) ile İ.B. (27) olduğunu tespit etti.

Şahısların yakalanması için çalışmalara başlayan polis ekipleri 5'i çocuk 6 hırsızı kısa sürede gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 1 dizüstü bilgisayar, 1 dijital fotoğraf makinesi ile 1 şarjlı fener ele geçirildi. Hırsızların okullardan para, okul müdürlerine ait bilgisayar, öğretmenlere ait çok sayıda malzeme ile şok cihazı çaldıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Bursa'nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde benzer hırsızlık olayları yaşanmış, okulları hedef alan hırsızlar tutuklanmıştı.