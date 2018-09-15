Okula uyumun püf noktaları

Özel Hayat Hastanesi'nden Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, çocukların bu dönemde biraz tedirgin olduğuna dikkat çekti. Velilere, “çocuğunuza çok sevgi ve destek verin” tavsiyesinde bulunan Basılgan, “Okulun ilk gününden önce diğer çocuklarla oyun oynamasını sağlamaya çalışın. Çocuğunuzun okul başlamadan önce aynı okula giden başka bir çocuğu bilmesi durumuna yardımcı olabilir.Çocuğunuzun başlangıç okulu hakkında heyecanlı ve hevesli olun. Bu, çocuğunuza okulun onu heyecanlandıracağı ve onunla baş edip eğleneceği yönündeki olumlu mesajı gönderir. Çocuğunuzla okula başlamak hakkında bir çocuk kitabı okuyun. Okulla ilgili kitapları okumak, çocuğunuzla duygularıyla ilgili konuşmanıza yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

Olumsuz hislerinizi çocuklarınıza yansıtmayın

Bir ebeveyn olarak, ilk günlerdeki duygularını iyi idare etmesi gerektiğini altını çizen Filiz Yakmaz Basılgan, “Üzgün veya endişeli olsanız bile, bu hisleri çocuğunuzdan uzak tutabilirsiniz. Bunun yerine, çocuğunuzu mutlu, kendinden emin bir güle güle ile göndermeye çalışın ve bir arkadaşınızla kahve içmek gibi kendiniz için de güzel bir şey planlayın” diye konuştu.

Çocuklarının okula başladığı ailelerin hayatlarında büyük değişim olacağını hatırlatan Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, “Biraz endişeli ya da üzgün hissediyorsanız bu normaldir. Bazen diğer ebeveynlerle nasıl hissettiğiniz hakkında konuşmanız yardımcı olur. Diğer ebeveynler de okul hazırlanmak ve başlatmak için yararlı ip uçlarına sahip olabilirler.Okul zili çalmadan önce çocuğunuzu okula bırakmaya çalışın. Ayrıca çocuğunuzu zamanında alın. Geç kalırsanız, çocuğunuzu çok endişeli hissedebilir” dedi.

Okul sonrasını özel hale getirin

Okul sonrası zamanınızı özel hale getirmeye ve ebeveyn ile çocuğun sohbet edeceği bir zaman oluşturmaya çalışmanın önemine işaret eden Basılgan, açıklamasını şöyle noktaladı:

“Çocuğunuz okulla ilgili her küçük ayrıntıyı anlatmak istemiyor yada önemsemiyor gibi davransa da sabırlı olun. Bir sürü soru sormak yerine, "Bana günün hakkında iyi bir şey söylermisin" gibi bir şeyler söyleyerek deneyebilirsiniz. Atıştırmalıklar ve yemekler ile ilgili esnek olmaya çalışın. Çocuğunuz okuldan sonra muhtemelen çok aç olacak. Ona okuldan hemen sonra küçük ve sağlıklı bir atıştırmalar yaparsanız, akşam yemeğine kadar devam etmesine yardımcı olur.Çok erken bir dönemde akademik ilerleme beklemeyin. Çocuğunuz mutlu bir şekilde okula gidiyor gibi görünüyorsa, bu gerçek bir başarıdır. Gerisi daha sonra gelecek.Çocuklar için pek çok farklı çocukla oynamasının ve hatta bazen kendi başlarına oynamasının normal olduğunu unutmayın. Bir grup ile yoğunlaşması ve dahil olması biraz zaman alır.Çocuğunuz alışmış gibi gözükmüyorsa veya size alay veya zorbalık hakkında bilgi veriyorsa, çocuğunuzun sınıf öğretmeni ile konuşun.”