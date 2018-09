Okulda faciayı yerli üretim cihaz önledi

Gemlik'te bulunan bir ilköğretim okuluna, öğrencilerin okulda bulunduğu sırada Ana Sınıfı binasına yıldırım isabet etti. Yerli üretim cihaz okulda yıldırım düşmesi sebebiyle çıkacak elektrik kaynaklı yangını önledi ve öğrencileri korudu. Yıldırım düşmesinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olay esnasında okul bahçesinde yaşanan panik güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Geçtiğimiz Salı günü Bursa'nın Gemlik İlçesinde bulunan Ayşe Ziver Karataş İlköğretim Okulu'na, öğrencilerin okulda bulunduğu sırada Ana Sınıfı binasına yıldırım düştü. Ancak Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün başlattığı proje ile ikinci bir Aladağ faciasının önüne geçildi. Proje ile birlikte ildeki 50 okula monte edilen yerli üretim cihaz, yıldırım düşmesi sebebiyle çıkacak elektrik kaynaklı yangını önledi ve öğrencileri korudu. Yıldırım düşmesinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Bursa Valisi İzettin Küçük, ELYAK (Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği) ile geçtiğimiz Aralık ayında bir protokol imzalamış ve Bursa'da 50 okula tamamen yerli üretim ‘Aşırı Gerilim Sönümleyici Cihaz' bağışını kabul etmişti. Ardından kısa süre içerisinde okullara cihazların montajı yapılmıştı.

Okulda Paratoner bulunmamasına rağmen ELYAK ve Valiliğin taktığı aşırı gerilim sönümleyici cihaz düşen yıldırıma karşı okulu korudu. Konu ile ilgili okulda incelemelerde bulunan Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Enerli Verimliliği koordinatörlüğünden bir rapor yayınlandı. Rapora göre okulu yıldırımdan yerli üretim aşırı gerilim sönümleyici korudu. Yıldırım düşme anında okul bahçesinde yaşananları ise güvenlik kamerası kaydetti. Veliler ve çocukların bulunduğu okul bahçesinde panik yaşandı.

Enerji Verimliliği Koordinatörü Ahmet Özbey raporunda şu ifadeler yer aldı:”Okulun çatısında yapılan incelemede, okulun yıldırımdan korunmak için paratoner tesisatının bulunmadığı bu sebeple yıldırımdan dolayı oluşan yüksek elektrik yükünü, çatı ve bir altındaki katta biriktiği ve buradaki elektriklerin kesik olduğu görülmüştü. Panolarda yapılan incelemede yüksek gerilimden dolayı oluşabilecek yangın gibi tehlikelere karşı koruma vazifesi olan Trimbox adlı cihazların takılı olduğu, yıldırım neticesinde oluşan yüksek elektrik enerjisini sönümleyip, yangınların önüne geçtiği ve elektrikli cihazların zarar görmesini engellediği tespit edilmiştir. İlçe Enerji komisyonumuzun katkıları neticesinde Trimbox üretici firma ile Valilik arasında yapılan protokol neticesinde Bursa genelinde 50 okula cihazların ücretsiz montajı yapılmıştı.Bu kapsamda Ayşe Ziver Karataş İlkokulumuza da bu cihazlardan kat panoları ve ana elektrik panosu da dahil 9 adet montajı gerçekleştirilmişti.”

Uzmanların verdiği bilgilere göre düşen bir yıldırım tam 2 kilometre yarı çapı etkiliyor. Bu kadar alanda bulunan tüm elektrik tesisatları ve elektrikli cihazlar hasar alıyor. Binalarda ise elektrik kaynaklı yangınlara sebep oluyor. Binalarda paratoner bulunsa bile yıldırım düşmelerine karşı tek başına yeterli olamıyor. Yıldırım düşen okulda ise aşırı gerilim sönümleyici cihaz bulunmasaydı okulda yangına bağlı bir felaketin yaşanması kaçınılmazdı. Bursa Valiliği aldığı bu tedbir ile örnek teşkil ediyor.

Bursa'da 11 yıl önce Yurttaş Holding tarafından üretilmeye başlayan Trimbox adlı cihaz Türkiye'nin belgelendirilmiş, TSE tarafından da onaylanmış ilk icat olma ünvanını taşıyor.