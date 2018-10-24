Okullar sporla şenleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği ve bugüne kadar 700 bin öğrenciye ulaşan okul spor etkinliklerinde bu yıl da 250 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle başlattığı Bursa Okul Spor Etkinliklerinin startını bu yıl 4'üncü kez veriyor. Geçen 3 yıl içinde okul spor etkinlikleri kapsamında 700 binden fazla öğrenciye ulaşan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 250 binden fazla öğrenciyi sporla buluşturmayı amaçlıyor. Sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla bu yıl 4'üncü düzenlenen etkinliğin basın toplantısı Tayyare Kültür Merkezi'nde yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'in de katıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sporun çocuk ve gençler üzerindeki olumlu etkilerini anlattı.

"Günümüzde teknoloji bağımlılığı diye bir hastalığı konuşmaya başladık"

Dijital çağın çocuklar üzerindeki etkilerinin yadırganamaz düzeye alıştığını hatırlatan Aktaş, sokaklarda arkadaşları ile koşup oynayan çocuklar yerine, birbirleriyle sanal ortamda konuşan, hayatını tablet, telefon ve bilgisayarda yaşayan bir nesle doğru gidildiğini kaydetti. Apartmanlarda, komşunun çocuğunu bile tanımayan çocuklar yetiştirildiğini dile getiren Aktaş, “Günümüzde artık teknoloji bağımlılığı diye bir hastalığı konuşmaya başladık. Eskiden çocuklarımızı rahat bir şekilde sokağa salarken, şimdi çocuklarımızı evden dışarı çıkaramıyoruz. Dolayısıyla, hareket etmeyen kas ve iskelet sistemi yeterince olgunlaşmamış, koşup oynamadığı için akciğer kapasiteleri gelişmeyen nesillere doğru ilerliyoruz. Astımlı çocuklar, obez çocuklar, erken yaşta depresyon ilaçları kullanan, sosyal ilişkilerinde zayıf çocuklarımız var ne yazık ki. Sokaklar boş, alışveriş merkezleri, fast food büfeleri dolu. Tabi bunların yanında alkol, sigara ve uyuşturucu gençlerimizin önünde büyük bir tehlike olarak duruyor. Bu hızla gidersek sağlığa yapacağımız yatırımlar, eğitime yapacağımız yatırımların bir hayli önüne geçecek gibi görünüyor. Bizi ve geleceğimizi bekleyen en büyük tehlike fiziksel etkinlik eksikliği gibi gözüküyor” dedi.

Sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesi, sağlıklı, idealist, sporcu bir nesil yetiştirilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle başlattığı okul spor etkinliklerini çok önemsediğini dile getiren Aktaş, ilk 3 yılda 700 bin öğrenciye ulaştıklarını, bu yıl da 250 binin üzerinde öğrenciye spor yaptırmayı hedeflediklerini hatırlattı. “Ağaç yaşken eğilir” atasözünü hatırlatan Aktaş, “Bu temel felsefeden hareketle, etkinliklerimizi özellikle beden eğitimi ve spor öğretmeninin bulunmadığı okullarda yoğunlaştırdık. 3. sınıfa kadar 5 saatlik bir fiziksel etkinlik dersi bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizi sporla buluşturmak istedik. Bu etkinlikler sayesinde istiyoruz ki öğrencilerimiz, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri etkinlikleri tanısınlar, sporu yaşam biçime haline getirsinler. Bunun yanında yetenekli çocukları tespit ederek sisteme kazandırıyor, sosyal, ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı nesillerin yetiştirilmesini sağlıyoruz. Başta da söylediğim gibi inanıyorum ki spor ve fiziki etkinlikler çocuklarda olumlu davranışların gelişmesine, çocuklarımızın sosyalleşmesine, fiziksel özelliklerinin ve yeteneklerinin farkına varmalarına, boş zamanlarını doğru değerlendirmelerine, en önemlisi kötü alışkanlıklardan korunmalarına katkı sağlayacaktır. Bizler en büyük yatırımın geleceğe yani çocuklara yatırım yapmak olduğunun bilincindeyiz. Çünkü sağlıklı gelecek, sağlıklı nesillerle inşa edilir” diye konuştu.

"1 milyon öğrenciye ulaşmayı diliyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Gülger de, spor etkinliklerinin çocukların bedensel, zihinsel ve ahlaki açıdan gelişmesine büyük katkı sağladığını belirterek, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinlikte bu yıl hedefin 250 binden fazla öğrenci olduğunu dile getiren Dülger, “Bu, ülkemizde birçok ilin nüfusundan bile fazla. Sporcu ahlaklıdır ve önce kendi bedenine saygı duyar. Biz de bu bilinci küçük yaşta vermeyi hedefliyoruz. Bu etkinlikler çocuklarımızın zihinsel, ahlaki ve bedensel gelişimine katkı sağlıyor. Bunun yanında kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar ve kabiliyetleri ortaya çıkıyor. Toplamda 1 milyon öğrenciye ulaşmayı dilediğimiz etkinliğe katkı veren başta Büyükşehir Belediye başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Bursa Okul Spor Etkinlikleri kapsamında bu yıl da oldukça geniş kapsamlı bir program hazırlandı. 4. sınıflar futbol şenliği, mini atletizm olimpiyat oyunları şenliği, mini voleybol şenlikleri, mangala şenlikleri, satranç şenlikleri, sokak basketbolu, maceraya hazır mısın? şenlikleri, kayak öğreniyorum projesi, yüzme öğreniyorum projesi ve özel çocuklar spor olimpiyatlarıyla etkinlikler bu yıl dolu dolu geçecek.