Okullara dadanan hırsızlar yakalandı

Bursa'nin Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve Kestel ilçelerinde okullara dadanan 3 zanlı, onlarca güvenlik kamerası incelenerek yakalandı. Zanlıların üzerinden çıkan elektronik aletler sahiplerine teslim edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yıldırım, Osmangaz, Nilüfer ile Kestel ilçelerinde 4 farklı okuldan elektronik eşya ve 2 farklı baz istasyonundan klima çalan hırsızları onlarca güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladı. Kimlikleri tespit edilen şahıslar gözaltına alındı. E.S. (18), O.Ö. (23) ve A.K. (17) adlı zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 2 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 1 LCD televizyon, 1 cep telefonu, 2 klima ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, 3 şahıs adlî makamlara sevk edildi.