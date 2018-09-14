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Okullara güvenli ulaşım

Bursa’da okulların açılmasıyla birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 105 noktada 172 trafik personeli ile görev yapacak.

Bursa'da okulların açılmasıyla birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 105 noktada 172 trafik personeli ile görev yapacak.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2018-2019 eğitim-öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak. Okul servisleri ile çocuklarını okula götürecek velilerimizin, okul taşıtlarının trafiğe katılmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun önemli derecede artış göstermesi beklenmektedir. Trafik kazalarının artma ihtimaline karşı öğrencilerimizin güvenli ulaşımlarını sağlamak ve trafik yoğunluklarına zamanında müdahale etmek için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz sorumluk bölgesinde bulunan okul önlerinde ve ana güzergâhlarda 3 gün süreyle en üst seviyede ekip ve personel takviye edilmesi için planlama yapıldı. Yapılan planlama ile 105 noktada, 172 trafik personeli ile trafik düzenlemelerine ana güzergâhlarda ve başta servis araçları olmak üzere denetimlere ağırlık verilecektir. İl merkezindeki trafik yoğunluğu oluşabileceğinden, tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaları, trafik personelimizin ikaz ve uyarıları ile trafik işaretlerine riayet etmeleri gerekmektedir. Ayrıca yapılan denetimlerde öğrencilere, velilere servis şoförü ve rehber personele yönelik Emniyet Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan 10 bin adet el broşürü dağıtılacaktır" denildi.

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