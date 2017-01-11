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11 Ocak 2017 15:30

Okullarda görevli yardımcı personele İSG eğitimi

Okullarda görevli yardımcı personele İSG eğitimi

11 Ocak 2017 15:30

Nilüfer Belediyesi, 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde de okullara yardımcı personel desteğinde bulunmaya devam ediyor.
Belediye ile Nilüfer Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulanan proje kapsamında bu yıl 109 devlet okulunda toplam 170 personel istihdam edildi. 41 bin öğrenci ve 4 bin öğretmen olmak üzere toplam 45 bin kişiye hizmet veren yardımcı personele İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Mahmut Mert Uyanık tarafından verilen eğitim, Uğur Mumcu Sahnesi’nde düzenlendi. Eğitime Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu ile Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Necat Vatansever de katıldı.
Çalışanların hak ve sorumlulukları, işyeri temizliği ve düzeni, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, tehlikelere karşı alınacak tedbirler, sağlık ve güvenlik işaretleri, iş kazalarının sebepleri ile korunma prensipleri, hastalıktan korunma tekniklerinin uygulanması ve ilkyardım konularında bilgilendirilen personel, eğitimin sonunda imtihana tabi tutuldu.



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