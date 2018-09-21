Okulları hedef alan torbacılara rahat yok

Son bir hafta içerisinde çok sayıda baskınla toplam 33 kişiyi gözaltına alan ekipler son yaptıkları baskında yine öğrencileri hedef aldıkları tespit edilen 7 kişiyi daha gözaltına aldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri okul önlerinde bekleyerek öğrencileri hedef alan zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 2018-2018 eğitim ve öğretim yılı öncesi torbacılara yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 33 kişiyi gözaltına alan ekipler son olarak yine okul çevresinde bekledikleri tespit edilen 7 kişiyi daha takibe aldı. Yapılan takipler sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik baskın yapıldı. Baskında gözaltına alına 7 kişinin üst ve ikamet aramalarında 588 gram esrar, 43 gram metamfetamin, 7 adet ecstasy tablet, 9 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.