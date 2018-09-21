Okulları hedef alan torbacılara rahat yok

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2018-2019 eğitim öğretim yılı başlarında okulları hedef alan torbacılara göz açtırmıyor.
Son bir hafta içerisinde çok sayıda baskınla toplam 33 kişiyi gözaltına alan ekipler son yaptıkları baskında yine öğrencileri hedef aldıkları tespit edilen 7 kişiyi daha gözaltına aldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri okul önlerinde bekleyerek öğrencileri hedef alan zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 2018-2018 eğitim ve öğretim yılı öncesi torbacılara yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 33 kişiyi gözaltına alan ekipler son olarak yine okul çevresinde bekledikleri tespit edilen 7 kişiyi daha takibe aldı. Yapılan takipler sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik baskın yapıldı. Baskında gözaltına alına 7 kişinin üst ve ikamet aramalarında 588 gram esrar, 43 gram metamfetamin, 7 adet ecstasy tablet, 9 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.