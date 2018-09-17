Okulların açıldığı ilk gün Bursa trafiği havadan görüntülendi

BURSA (İHA) – Bursa'da yaklaşık 600 bin öğrencinin ders başı yaptığı okulların ilk gününde servis araçlarının da yollara çıkmasıyla oluşan trafik havadan görüntülendi. Ana yolların akıcı olduğu görüntülere yansırken, zaman zaman yoğunluk yaşandı. Özel okulların Nilüfer bölgesinde olmasında dolayı veliler, ilk günü öğrencileri kendi araçlarıyla getirince ara yollarda tıkanmalar meydana geldi.

Bursa'da bin 590 okulda, 35 bin 260 öğretmen ve idareci, yaklaşık 600 bin öğrenci ile yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. Bu yıl ilk kez okula başlayan 45 bin birinci sınıf öğrencisi ders sıralarıyla tanıştı. 3 aylık tatilinin ardından öğrenci servis araçları da şehir içinde yerini aldı. Bursa'da şehir trafiğinin can damarı olan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne göre daha fazla araç geçişi sağlanan Acemler Kavşağı'nda trafik havadan görüntülendi. Günde ortalama 210 bin aracın geçiş yaptığı kavşakta, yapılan düzenlemelerle yüzde 40'lara kadar iyileştirme yapıldığı açıklanmıştı. Ders zilinin çaldığı ilk günde bu iyileştirmeler faydasını gösterdi.

Trafik havadan görüntülendi

Havadan görüntülenen Bursa trafiğinde ara ara sıkışıklıklar meydana geldi. Genelde Mudanya ve Nilüfer istikametinden şehir merkezine gelen yolda akıcı bir trafiğin olduğu görüldü. Şehir merkezinden Nilüfer ve Mudanya tarafına giden sürücüler ise, yoğunluk oluşturdu. Bu yolda da genelde akıcı bir trafik olduğu görülürken, zaman zaman 'dur kalk'lar yaşandı.

Bursa trafiğinde sıkışıklık olmaması için de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi. Ekipler, yollarda tıkanan yerlere müdahale edip, trafiğin rahatlamasını sağladı. Ana hatların akıcı olduğu trafikte sıkışmalar yan yollarda meydana geldi.

Özel okulların Nilüfer ilçesinde olmasından kaynaklı okulun ilk günü velilerin çocuklarını okula bırakması da bu bölgede trafiğin sıkışmasına neden oldu.

Okulların ilk gününde işe araçlarıyla giden sürücülerin bazıları trafiğin akıcı, bazıları ise akıcı olmadığını söyledi.