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10 Temmuz 2017 12:28

Okullarının kapanmasına velilerden tepki

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Külliyesi’nde öğrenci sayısının artırılması için bazı liselerin kapatılıp öğrencilerin kampusa taşınması kararlaştırıldı.

Okullarının kapanmasına velilerden tepki

10 Temmuz 2017 12:28

Buna karşı çıkan Saime Sultan Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerinin velileri imza kampanyası başlattı.


Karar üzerine okul yönetimi velilerle toplantı yaparak, okulun kapatılacağını, öğrencilerin ise kampuse nakledileceği açıkladı. Bu duruma tepki gösteren veliler imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasına destek veren velilerden Demet Büyük, “Çocuğumun bu okuldan gitmesini istemiyorum. Ben zaten çocuğumun kampusa gitmesini isteseydim, buraya kayıt yaptırmazdım. Ben çocuğumu kampusa göndermek istemiyorum. Üç gün evvel okulun kapanacağını öğrendik. Bu, emrivakiyle olmaz” dedi.


Diğer bir veli Fatma Çayır ise, “Eğitim konusunda başarının düşeceği kanaatindeyim. Kız çocuğumu oraya göndermem. Kızımın başarısının düşmesini istemiyorum. Biz zaten okul tercihimizi yaptık. Aynı tercihle devam etmesini istiyorum. 3 yıl boyunca bu okulda devam edilsin, kademeli olarak okul kapatılsın” dedi.


Saime Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Engin Eroğlu, "Okulumuzun külliyeye taşınacağını öğrendik. Sebebinin de bütün meslek liselerinin buraya taşınması olduğunu ifade ettiler. Baktığımızda, Kız Meslek Lisesi taşınmıyor, Endüstri Meslek Lisesi’nin bir kısmı taşınmıyor, Sağlık Meslek Lisesi taşınmıyor. Taşınmayan okulların sebebinin de devletle yapılan protokol gereği olduğu söyleniyor. Maksat meslek liselerini oraya taşımak değil. Gerçekten böyle bir şey varsa boynumuz kıldan ince, ama olay emrivakiye geliyor, yaptım oldu. Okulumuzu şehir içinden 14 kilometre ileride şehir dışına taşıyorlar. Bu bizim için çok büyük bir külfet. Ulaşım sıkıntısı var” dedi.




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