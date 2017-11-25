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25 Kasım 2017 09:46

Okulun duvarı çöktü

Bursa’da hafriyat kazısı ve aşırı yağmurdan dolayı okulun duvarı çöktü.

Okulun duvarı çöktü

25 Kasım 2017 09:46

Olayın sabaha karşı olması faciayı önledi.


Olay, Yıldırım’a bağlı Piremir Mahallesi Nuri Erbak Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firma, okulun yanında kentsel dönüşüm projesi kapsamında ev yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yağan aşırı yağmurlar ve çalışmalar esnasında okulun istinat duvarı iki gün önce sabaha karşı göçtü. Olayın sabaha karşı olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Firma yetkililerin o bölgeye yeniden duvar öreceği öğrenildi. Okul görevlileri ise bahçeyi yarıdan itibaren kapatarak tedbir aldı. Mahallede oturan vatandaşlar, okulun duvarının aşırı yağmurlardan ve hafriyattan dolayı çöktüğünü iddia etti.




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