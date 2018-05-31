Okuma yazma kurslarında sertifika heyecanı

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde düzenlenen okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan yetişkinlere sertifikaları verildi. Mehmet Akif Bilgi Evi’nde düzenlenen sertifika törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Ertekin Sevinç, öğretmenler, kursiyerler ve aileleri katıldı. Okuma yazma bilmeyen 44-65 yaş arası kursiyerler, 80 saat süren 1 buçuk ay süren kurs sonunda okuma ve yazmayı öğrendiler.

Sertifika dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, okumanın önemini vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Dinimizin ilk emri ‘oku’ olmuştur. Bizler de Türk Milleti olarak gayretli bir şekilde okumaya özen göstermemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliğinde biz de Osmangazi Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bu kurslarımız devam edecek. Azim ve istek olduktan sonra, yaş kaç olursa olsun başarı geliyor. Bundan sonra günlük hayatınızda okuma ve yazma konusunda sıkıntı çekmeyeceksiniz. Hayatınız daha kolaylaşmış olacak. Azminizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Öğretmenlerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşayan kursiyerler de, “Bizlere bu imkanı sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a, Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Kendimizi yeniden doğmuş gibi hissediyoruz. Üzerimizde emeği olanlardan Allah razı olsun” şeklinde duygularını dile getirdiler.

Osmangazi Belediyesi’nin okuma yazma kursları, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ve Mehmet Akif Bilgi Evi’nde önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.