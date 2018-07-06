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06 Temmuz 2018 18:09

Okuma-yazma öğreneler sertifikalarını aldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Aydınpınar Mahallesi’nde okuma-yazma kursunu bitiren 6 kursiyere sertifikaları verildi.

Okuma-yazma öğreneler sertifikalarını aldı

06 Temmuz 2018 18:09


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himâyesinde ülke genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği çerçevesinde Aydınpınar Mahallesi’nde kadınlara yönelik Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü’nce açılan kursta 6 kursiyer sertifikalarına törenle kavuştu. Törene, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, protokol mensupları ve kursiyerler katıldı.


Mudanya HEM Müdürü Remzi Ataman, seferberlik çerçevesinde okuma yazma bilmeyenleri tespit edip planlama yaptıklarını, ilçe merkezi ve mahalle muhtarlıklarını tek tek ziyaret ettiklerini hatırlattı. Toplam 174 kişinin okuma yazma kursu için müracaat yapıldığını, 19 okuma-yazma kursunun açıldığını belirten Ataman, Aydınpınar’da da 6 kursiyerin toplam 400 saatlik öğrenimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığını söyledi.




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