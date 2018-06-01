‘Okumak Yaşamaktır’ projesi Bursa’da da tamamlandı

Osmangazi’deki tarihi Merinos İlkokulu’nun minik öğrencileri de Bursa’nın tarihi mekanlarından dünya çocuklarına kitap okuma çağrısı yaptı.

Her ilden seçilen bir temsilci okulun öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticilerinin dahil edildiği projenin bitiş sergileri Avrupa ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Projenin Bursa temsilcisi olan Merinos İlkokulu’nun proje için gerçekleştirilen okuma etkinliklerinden derlenmiş fotoğraf sergisi de büyük beğeni topladı.

Projenin Bursa koordinatörü Merinos İlkokulu 1/E sınıf öğretmeni Sevil Gülsoy Dişçi, "Projemiz 6-11 yaş öğrencilerini kapsamakta. Bu kapsamda öğrencilerimizle kitap okuma bilincini çocuklara aşılamak, kitap okumaya her kesimin dikkatini çekmek ve dünyaya bir mesaj vermek istedik. Proje sürecimiz 2 buçuk aydı. Dünyada kitap okumaya dikkat çekmeyi ve okuma sevgisi ile kültürel tanıtımı birleştirmeyi hedefledik. Öğrencilerimizin analitik düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden sorgulayan ve tartışan, güzellik duygusu ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, milli ve manevi değerlere sahip, yüksek karakterli bireyler olmasına katkı sağlamak da hedeflerimiz arasındaydı” dedi.

Projemiz kapsamında her il ve 16 Avrupa ülkesindeki katılımcıların, bulundukları bölgenin tarihi, turistik ve doğal güzelliklere sahip mekanlarında ve çevresinde okumada farkındalık oluşturma adına okuma etkinliği gerçekleştirmesi öngörülüyordu. Merinos İlkokulu 1/E sınıfı öğrencileri de Bursa’nın tarihi mekanlarında düzenledikleri okuma etkinlikleri sırasında fotoğraf ve her okul için oluşturulan kendi sloganlarını söyledikleri video çekimleri yaptı. Merinoslu miniklerin sloganı, “Okumak Yolumuzu Aydınlatır” oldu.

Merinos İlkokulu Müdürü Zübeyit Toz da, projeyi değerlendirirken, “Kitap okuma alışkanlığı kazandırılmış bir toplum oluşturmak ve kitap okuma sayesinde düşünce eğitimini desteklemek, böylece akıcı konuşma etkili yazma, yorumlama gibi becerileri geliştirmek amaçlarımız da vardı. Çocuklarımızın öğretmenleri Sevil Gülsoy Dişçi ile Bursa’nın tarihi ve turistik noktalarında yaptığı okuma etkinliklerinde elde ettiği görüntülerin yer aldığı sergimiz hem öğretmenlerimiz hem de velilerimizden büyük beğeni aldı” diye konuştu.