Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 12:14

Öldürdüğü arkadaşı ile Amerika hayâli kuruyorlarmış

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, beraber Amerika’ya gitmeyi plânladığı arkadaşını silahla başından vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Öldürdüğü arkadaşı ile Amerika hayâli kuruyorlarmış

18 Temmuz 2018 12:14


Olay, salı gecesi 02.50 sıralarında meydana geldi. Restorandan çıktan sonra Burhaniye Mahallesi’nde evlerine yaya olarak giden Mürüt Demir (41) ve Savaş Y. (42) arasında küfürleşme başladı. Bir süre sonra Savaş Y., üzerindeki silahla Mürüt Demir’i başından vurup kaçtı. Tek kurşunla ağır yaralanan Mürüt Demir, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.


Olayın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan tahkikatta, elinde silahla koşarak uzaklaşan bir kişi tespit edildi. Gözaltına alınan Savaş Y., yapılan ilk sorgusunda cinayeti kabul etmedi. Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, olay yerine yakın bir ağacın yanına gömülen silahı buldu.


Amerika hayâli kuruyorlarmış


Adliyeye sevk edilen Savaş Y., ifadesinde, Mürüt Demir’in kendisinden silahını istediğini, vermeye çalıştığı sırada tabancanın patladığını söyledi. Zanlının, Demir ile birlikte Amerika’ya gitme hayâlleri olduğunu söylediği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç