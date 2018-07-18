Öldürdüğü arkadaşı ile Amerika hayâli kuruyorlarmış

Olay, salı gecesi 02.50 sıralarında meydana geldi. Restorandan çıktan sonra Burhaniye Mahallesi’nde evlerine yaya olarak giden Mürüt Demir (41) ve Savaş Y. (42) arasında küfürleşme başladı. Bir süre sonra Savaş Y., üzerindeki silahla Mürüt Demir’i başından vurup kaçtı. Tek kurşunla ağır yaralanan Mürüt Demir, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan tahkikatta, elinde silahla koşarak uzaklaşan bir kişi tespit edildi. Gözaltına alınan Savaş Y., yapılan ilk sorgusunda cinayeti kabul etmedi. Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, olay yerine yakın bir ağacın yanına gömülen silahı buldu.

Amerika hayâli kuruyorlarmış

Adliyeye sevk edilen Savaş Y., ifadesinde, Mürüt Demir’in kendisinden silahını istediğini, vermeye çalıştığı sırada tabancanın patladığını söyledi. Zanlının, Demir ile birlikte Amerika’ya gitme hayâlleri olduğunu söylediği öğrenildi.