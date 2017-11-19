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19 Kasım 2017 13:35

Öldürdükleri kadını bayıldı sanıp soğan koklatıp ayıltmaya çalışmışlar

Bursa’da öldürdükleri kadının bayıldığını sanan sanıkların soğan alıp, ayıltmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Öldürdükleri kadını bayıldı sanıp soğan koklatıp ayıltmaya çalışmışlar

19 Kasım 2017 13:35


Kestel ilçesi Aktaş Tepe mevkiinde geçen Haziran ayında meydana gelen olayda, bacağından tabancayla vurulan ve hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Dilek Bozal’ın ölümüyle ilgili sanıklar Muhammet E., Yasin K. ve tutuksuz sanık Resul E. (25) hakkında müebbet, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan Oğuz T. hakkında da 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sanıklar önümüzdeki günlerde 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.



"Dilek’in vurulduğunu anlamadık"


Muhammed E., verdiği ifadede, "Resul, Yasin’e tabanca satmak istedi. Doldur-boşalt esnasında tabanca ateş aldı. Dilek’in vurulduğunu anlamadık. Baştan bayıldığını sandık. Sonra Yasin ve Resul Dilek’i hastaneye götürdü" dedi.



"Soğan koklattık, ancak ayılmadı"


Yasin K.’nın verdiği ifade de ise, "Arka koltukta Muhammed ve Dilek oturuyordu. Muhammed, silaha bakmak istediğini söyleyince Resul, şarjörünü çıkardığı tabancayı Muhammed’e verdi. 3-4 dakika sonra silah sesi duyuldu. Muhammed’in ’Ben ne yaptım?’ dediğini duydum. Dilek’in vurulduğunu anlamadık, silah patlayınca, korkudan bayıldığını düşündük. Kokoreççiden soğan alarak, Dilek’e koklattık, ancak ayılmadı. Daha sonra hastaneye götürdük" şeklinde konuştu.




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