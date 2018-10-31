Öldürülen gencin ailesi katil zanlısı travestinin avukatına tepki gösterdi

Bursa'da trafikte tartıştığı 20 yaşındaki genci öldüren travestinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada öldürülen gencin annesi, travestiyi savunan avukata tepki gösterdi.

Olay bu yıl 23 Nisan tarihinde Çekirge semtinde meydana geldi. Görkem Bayraktar (20) ile travesti olduğu öğrenilen Derya Yıldırım (49) arasında trafikte tartışma çıktı. Kendisine küfreden Derya Yıldırım'a kızan Görkem Bayraktar, Yıldırım'ı evine kadar takip etti. Kapısının çalınması üzerine aşağıya inen Yıldırım, yanına aldığı bıçakla Bayraktar'ı bıçaklayarak öldürdü.

Olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Yıldırım, adli makamlara sevk edildi. Tutuklanan Yıldırım hakkında kasten adam öldürmek suçundan ömür boyu hapis talebiyle dava açıldı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Derya Yıldırım ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada önceki savunmalarını tekrar eden Yıldırım, kendini savunmak istediğini ileri sürdü. Yıldırım'dan sonra söz hakkı alan avukatının savunması Bayraktar'ın ailesinin sinirlendirdi. Müvekkilinin eyleminin meşru müdafaa olduğunu söyleyen avukata Bayraktar ailesi tepki gösterdi. Aile sakinleştirilemeyince görevli polis memurlarınca duruşma salonunun dışına çıkarıldı. Görkem'in ailesi duruşma salonunun kapısında dakikalarca gözyaşı döktü.

Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.