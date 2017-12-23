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23 Aralık 2017 17:05

Öldürülen üniversiteli Zülal için yürüdüler

İzmir’de üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü’nün erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi Bursa’da kınandı.

Öldürülen üniversiteli Zülal için yürüdüler

23 Aralık 2017 17:05

Tütüncü’nün oturduğu mahallede bir grup kadın tarafından yürüyüş düzenlendi.


İzmir Ege Üniversitesi’nde okuyan Bursalı Zülal Tütüncü, geçtiğimiz gün erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Kadın cinayetlerini ve kadına şiddeti kınayan Zülal Tütüncü’nün ailesi, arkadaşları ve Bursalı kadınlar yürüdü. 21 yaşında erkek arkadaşı tarafından öldürülen Zülal Tütüncü kadınlar tarafından anıldı. Yüzlerce kadın, "Zülal Tütüncü ölümsüzdür", "İdam istiyoruz", "Kadın cinayetini bitireceğiz", "Bizi susturamayacaksınız" şeklinde slogan atarak yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Yürüyüşte Tütüncü’nün annesi, babası ve arkadaşları göz yaşlarına hakim olamadı.




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