Öldürüp ormana gömdüler, tespihteki parmak izinden yakalandılar

35 gün arandıktan sonra ormanlık alanda cesedi bulununan 25 yaşındaki Ömer E’yi öldürdükleri gerekçesiyle 3’ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıkların üzerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri davada, anne Emine E. ile halen başka suçtan cezaevinde hükümlü bulunan baba Selahattin E, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Arabayatağı Mahallesi’nde oturan Emine E, uyuşturucu madde kullanan 3 çocuğundan ortancası olan Ömer’den bir aydır haber alamaması üzerine cumhuriyet savcılığına başvurdu. Acılı anne, "Ömer maalesef madde kullanıyordu. Onu merak ettiğimi bildiği için beni sürekli arardı. En fazla iki gün eve gelmezdi. Kontörü yoksa arkadaşının telefonundan arayıp bilgi verirdi. 5 Mart günü kendisi ile gece telefon konuşması yaptım. Bana, ’Çirişhane’deyim, mutlaka geleceğim’ dedi. Sonra telefonu kapandı. Oğlum ne aradı, ne sordu. Çocuğumun hayatından endişe ediyorum" dedi.

Jandarma ve polis arama çalışmalarını sürdürürken, 9 Nisan’da Cumalıkızık’tda ormanlık alanda tarlasına gitmekte bulunan bir kişi, toprağın üzerinde beyaz eşofman parçası görüp ayağıyla dokunca, cesetle karşılaştı. Toprağa gömülmüş halde bulunan ceset, çıkarıldıktan sonra Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucu başına tabanca ile iki el ateş edilerek öldürülen kişinin Ömer E. olduğu belirlendi.

Jandarmanın, olay yerinde bulduğu tespih üzerindeki parmak izlerinden yola çıkarak gözaltına aldığı şüphelilerden 35 yaşındaki Selahattin E. ile kardeşi 31 yaşındaki Şahin E, 28 yaşındaki Mesut Ahmet K. tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında dava açılan sanıklar “adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası talebiyle hakim önüne çıktı. Duruşmaya maktulün annesi Emine E. ile cezaevinde başka suçundan hükümlü bulunan baba Selahattin E, tutuklu sanıklar Şahin E, kardeşi Selahattin E. ve Mesut Ahmet K, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Şahin E, “Ağabeyim Selahattin benim arabamla oraya gittiğinden dolayı üzerime bu suç atılmıştır. Maktul ile ismi geçen diğer kişilerin uyuşturucu trafiğinin içinde olduğunu düşünüyorum” dedi.

Olay yerinde bulunan tespihin kendisine ait olduğunu söyleyen Mesut Ahmet K. ise, Şahin E’nin taşın üzerine oturan Ömer E’nin kafasına ateş ettiğini, söyleyerek, “Bunu başkasına söylemem halinde yakınlarıma da aynısını yapacağını söyledi. Benim gözümün önünde bunu yapanın yakınlarıma yapabileceğinden hiç şüphem yoktu” diye konuştu.

Tutuksuz sanıklar Ahmet U, Ferhan D. ve Ersin E, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediler. Maktulün ailesi sanıklardan şikayetçi olurken, mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.