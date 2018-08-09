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09 Ağustos 2018 16:13

Ölüm kavşağında feci kaza: 9 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesi Yenisarıbey Mahallesi kavşağında iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen feci kazada 9 kişi yaralandı.

Ölüm kavşağında feci kaza: 9 yaralı

09 Ağustos 2018 16:13

Kaza sonrası sürekli aynı tablonun yaşandığı kavşağa bir türlü çözüm bulunamamasından dolayı vatandaşlar isyan etti.


Edinilen bilgiye göre, Yenisarıbey Mahallesi kavşağında F.Y. idaresindeki 34 GL 700 plakalı araç ile A.B. idaresindeki 35 L 3411 plakalı aracın çarpışması sonucu adeta can pazarı yaşandı. 9 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı kazada olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.


Yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken aralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde güvenlik tedbiri alan Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.


Çok sayıda kırsal mahalleyi birbirine bağlayan söz konusu Yenisarıbey kavşağına trafik ışığı isteyen vatandaşlar, bu duruma isyan etti. Mahalle sakinleri, “Yıllardır bu kaçıncı kaza. Daha kaç kurban vermemiz lazım. Yetkililer artık duysun sesimizi. Bu kavşağa acil olarak trafik ışığı istiyoruz” dedi.




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