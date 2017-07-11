Ölüm yolunda ‘barış yürüyüşü’

Üç gün boyunca yaklaşık 100 kilometrelik mesafenin kat edildiği yürüyüşte, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 20 bin su, 15 bin şapka, bin tişört ve seyyar tuvalet kurarak destek verdi. Potaçari Anıt Mezarlığı’nda düzenlenen anma törene katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Srebrenitsa katliamının Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olduğunu söyledi.

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa’daki katliamdan kaçanların orman yolundan Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ve halk arasında ’ölüm yolu’ olarak da bilinen güzergâhta düzenlenen "Barış Yürüyüşü" (Marş Mira) yaklaşık 6 bin kişinin katılımıyla üç gün önce Nezuk kasabasından başlamıştı. İngiltere, İran, Kanada, Almanya, Balkanlar başta olmak üzere dünyanın her köşesinden gelen barış gönüllüleri, benzer katliamların bir daha yaşanmaması için üç günde yaklaşık 100 kilometrelik mesafeyi yürüyerek kat etti.

Srebzenitsa katliamının 22’nci yıl dönümü anma törenlerine bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile Bursalı gazeteciler, akademisyenler, Dağcılık Federasyonu, Kent Konseyi, Çevrem Derneği, Bursaspor Taraftarlar Derneği, BUFSAD ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü temsilcilerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik heyet, ‘ölüm yolunda’ düzenlenen Barış Yürüyüşü’ne katıldı. Yaklaşık 100 kilometrelik zorlu parkurda yürüyüşe katılanlara en büyük destek de Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Yürüyüşe katılanlara 20 bin adet su, 15 bin şapka ve 1000 tişört dağıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda güzergah üzerine seyyar tuvaletlerin kurulumunu sağladı. Anma törenlerinin düzenleneceği Potaçari’ye ulaşmak için her gün yaklaşık 35 kilometre yol kat eden katılımcılar, geceleri ormanlık alanda daha önceden belirlenen konaklama noktalarında geçirdi. Bursa ekibinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 6 bin kişi, zorlu yürüyüşün ardından anma törenlerinin yapılacağı Potaçari Anıt Mezarlığı’na ulaştı.

En büyük insanlık trajedisi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de Potaçari Anıt Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenlerine katıldı. Bu yıl DNA analizleri tamamlanan 71 kurbanın daha toprağa verildiği şehitlikte düzenlenen törende konuşan Başkan Altepe, tam 22 yıl önce Avrupa’nın göbeğinde yaşanan insanlık trajedisine tüm dünyanın sessiz kaldığını hatırlattı. Srebrenitsa katliamını ‘İnsanlığın kara lekesi’ olarak nitelendiren Başkan Altepe, “Avrupa kıtasının en çağdaş ülkelerinden birinde yaşanan bu katliama maalesef herkes gözlerini kapattı. Buradan yükselen insanlık çığlıkları duyulmadı. Burada aylar süren büyük bir hazırlıktan sonra açıkça bir katliam açıkça bir soykırım ortaya konuldu. Ne yazık ki bütün dünya bu soykırımı seyretti. Çok şükür Bosna Hersek o kadar şehit verdikten sonra özgür bir ülke olarak yeniden ayağa kalktı. Biz Türkiye olarak Bosna Hersek’i kendi parçamız olarak görüyoruz. Srebrenitsa’da ya da herhangi bir başka yerde bir Boşnak kardeşimizin içi acırsa gönlü burkulursa, Bursa’da bizim kalbimiz acır. Yüzyıllarca aynı kaderi paylaşmış iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek için Bursa olarak elimizden geleni yapıyoruz. Burada yaşananların unutulmaması için çalışma yapmak bizim için büyük bir şeref oldu. Burada tek gayemiz var, bu insanların yanında olduğumuzu göstermek. Onların arkasında Türkiye var, Bursa var, bizim insanımız var ve sonuna kadar da yanlarında olacağız. Bosna bize ne kadar uzak gözükse de aslında Bosna bizim bir parçamız. Kalbimizin bir parçası burada. Biz bir bütünün iki yarısıyız ve buradaki insanların çektiği sıkıntılar her zaman bizi de ilgilendiriyor. Ecdat yadigarı tüm kardeşlerimizin bulunduğu coğrafyalar bizim için önemli bölgeler. Burada yaşanan acı olaylar elbette bizim de yüreğimizi sızlattı ve kalbimiz her zaman için Bosna’yla birlikte çarptı. Ben bir kez daha bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ve dünyanın hiçbir yerinde böylesi bir insanlık trajedisinin bir daha yaşanmamasını diliyorum” diye konuştu.