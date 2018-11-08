Ölüme terk edilen yavru köpeklere çocuklar sahip çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuklar terk edilmiş yavru köpeklere sahip çıktı.

8 yaşındaki Ilımnaz İsmail, annesiyle birlikte evlerine giderken Kozluca alt geçidinde terk edilmiş iki yavru köpeği fark etti. Köpeklerinin aç olduğunu ve soğuktan dolayı bitkin düştüklerini gören aile bakkaldan süt alıp karınlarını doyurdu. Oradan ayrılmak üzere olan aile fertleri, köpeklerin peşlerinden geldiğini görünce dayanamayıp, iki yavru köpeği alıp evlerine götürdü. Eve getirilen köpekler önce banyoda güzelce yıkandılar, daha sonra evin bir köşesinde aile tarafından onlara yer yapıldı. Kısa sürede aileye alışan köpekler evin yeni maskotları oldu. Ilımnaz ve 2 yaşındaki kardeşi İlyanur İsmail vakitlerinin bir çocuğunu evlerinde sevimli bu iki yavru köpekle geçiyor.

Ilımnaz İsmail, "Alt geçitte terk edilmiş iki yavru köpeği fark ettik. Açlıktan ve soğuktan dolayı bitkin düşen köpeklere süt verdik. Daha sonra köpekler peşimizden geldi. Biz de onları sahiplendik. Getirdiğimiz için çok mutluyum. Kardeşimle birlikte köpeklerimizle güzel vakitler geçiyoruz. Lütfen herkes sokak hayvanlarına sahip çıksın" diye konuştu.