Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 17:32

Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi dualarla açıldı

Bursa’nın Gemlik Belediyesi tarafından ilçenin en fazla nüfusa sahip ikinci mahallesi olan Eşref Dinçer Mahallesi’ne yapılan Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi dualarla açıldı

15 Ağustos 2018 17:32


416 metrekare inşaat alanına sahip, 9 roktor odası, 3 tıbbi müdahale odası, 1 bebek emzirme odası, kadın, erkek ve engelli tuvaletleri ile mutfak kat ofisi, depo ve temizlik odalarının da yer aldığı Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe sürecinin timsâl şehitlerinden olan ve ülkenin işgalden kurtuluşunu sağlayan Ömer Halisdemir’in isminin verildiği sağlığı merkezini hizmete sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Yılmaz, “İbn-i Sina Aile Sağlığı Merkezi’nin ardından bugünde Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi’mizi açıyoruz. İnşallah bayramdan hemen sonra Hisartepe Mahallesi’ndeki Farabi Aile Sağlığı Merkezi ve yıl bitmeden de Balıkpazarı Mahallesi’ndeki Şifa Hatun Sağlık Merkezi’mizi hizmete açarak, 5 mahallemizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamış olacağız” dedi.


“Bu ülkede taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyoruz” diyen Refik Yılmaz, “Ak Parti kadrolarına, cumhurbaşkanımızın kadrolarına Rabbim bu hizmetleri bahşetti. Bizler de bu şerefli görevi taşımanın gururunu yaşıyoruz. Şehit kanlarıyla sulanmış birçok bedeller ödeyerek bizlere emanet edilmiş bu ülkeyi kalkındırmak, bu ülkenin aziz insanına hizmet etmek hepimizin boynunun borcu. Şehit Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi’mizin Gemlik’imize ve insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç