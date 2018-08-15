Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi dualarla açıldı

416 metrekare inşaat alanına sahip, 9 roktor odası, 3 tıbbi müdahale odası, 1 bebek emzirme odası, kadın, erkek ve engelli tuvaletleri ile mutfak kat ofisi, depo ve temizlik odalarının da yer aldığı Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe sürecinin timsâl şehitlerinden olan ve ülkenin işgalden kurtuluşunu sağlayan Ömer Halisdemir’in isminin verildiği sağlığı merkezini hizmete sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Yılmaz, “İbn-i Sina Aile Sağlığı Merkezi’nin ardından bugünde Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi’mizi açıyoruz. İnşallah bayramdan hemen sonra Hisartepe Mahallesi’ndeki Farabi Aile Sağlığı Merkezi ve yıl bitmeden de Balıkpazarı Mahallesi’ndeki Şifa Hatun Sağlık Merkezi’mizi hizmete açarak, 5 mahallemizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamış olacağız” dedi.

“Bu ülkede taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyoruz” diyen Refik Yılmaz, “Ak Parti kadrolarına, cumhurbaşkanımızın kadrolarına Rabbim bu hizmetleri bahşetti. Bizler de bu şerefli görevi taşımanın gururunu yaşıyoruz. Şehit kanlarıyla sulanmış birçok bedeller ödeyerek bizlere emanet edilmiş bu ülkeyi kalkındırmak, bu ülkenin aziz insanına hizmet etmek hepimizin boynunun borcu. Şehit Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi’mizin Gemlik’imize ve insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.