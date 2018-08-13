Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi gün sayıyor

Gemlik Belediyesi tarafından ilçenin en fazla nüfusa sahip ikinci mahallesi olan Eşref Dinçer Mahallesinde yaptırılan Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi açılışa gün sayıyor. Toplam 416 metrekare inşaat alanına sahip iki katlı Aile Sağlığı Merkezi’nde 9 doktor odası, 3 tıbbî müdahale odası ve 1 bebek emzirme odasının yanı sıra ayrıca kadın, erkek ve engelli tuvaletleri ile mutfak kat ofisi, depo ve temizlik odaları da yer alıyor.

Konuyla alakalı açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Aile Sağlık Merkezi’nin 15 Ağustos Çarşamba günü saat 11.30’da hizmete gireceğini açıklayan Refik Yılmaz, şehir merkezinden en uzak yerleşim alanlarına kadar hizmetleri aksatmadan vatandaşların istifadesine sunduklarını dile getirdi. Balıkpazarı, Hisartepe, Cihatlı mahallelerinde yapımı devam eden aile sağlığı merkezlerinin de önümüzdeki aylarda halkın hizmetine sunacaklarını kaydeden Başkan Yılmaz, “Bu yıl 5 mahallemize 5 aile sağlığı merkezi kazandırıyoruz. Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi de tamamlandıktan sonra Eşref Mahallesi sakinlerimizin sağlık alanındaki ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanmış olacak” diye konuştu.