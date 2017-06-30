Ömer Halisdemir için Bursa’dan Niğde’ye kadar pedal çevirecek

15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında kendini feda ederek şehit olan Ömer Halisdemir’in kabrini bisikletle ziyaret etmek için Bursa’dan Niğde’ye pedal çevirecek olan Yasin Karadayı, törenle uğurlandı. Gürsu Belediyesi’nin organizasyonuyla pedal çevirecek sporcu, cuma namazı ve türbe ziyaretlerinin ardından Tophane Saltanat Kapı’dan dualarla uğurlandı. Törene Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Karlık ve STK temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Başkan Mustafa Işık, ’Şehidine Pedalla’ projesinin 15 Temmuz şehitlerine olan farkındalığı arttırma hedefiyle yapıldığını ifade ederek, "Allah nasip ederse kardeşimizi yolcu edeceğiz. 15 Temmuz günü şehidimiz Ömer Halisdemir’in kabrinde Yasin kardeşimizi karşılayacağız. Bu, 15 Temmuz’u unutmayalım ve sürekli hatırlayalım diyerek yaptığımız bir proje. Cenab-ı Allah kardeşimizin ayağı taşa değmeden 1000 kilome gitmesini nasip etsin" şeklinde konuştu.

Öte yandan Işık, Gürsu’da yaptıkları projelerle 15 Temmuz şehitlerinin adlarını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Abdülkadir Karlık ise, 15 Temmuz’da bir vatanın nasıl savunulduğunu bütün dünyaya gösterdiklerini söyledi.

Bisikletçi Yasin Karadayı yapılan duaların ardından Bursa çıkışına kadar kendisini takip edecek diğer bisikletçilerle beraber 14 gün sürecek yolculuğuna uğurlandı.