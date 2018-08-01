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01 Ağustos 2018 12:51

Önce bisiklet turu, sonra nikâh

Bursa’da bisiklet tutkunu gelin ve damat, arkadaşlarıyla birlikte düzenledikleri bisiklet turunun ardından ilginç bir nikâh kıydı.

Önce bisiklet turu, sonra nikâh

01 Ağustos 2018 12:51


Nilüfer ilçesinde ikâmet eden bisiklet tutkunu Öznur Horozoğlu ve Serhat Koç, nikâhtan önce gerçekleşen bisiklet turuna özel olarak yapılan gelin ve damatlıklarıyla gitti. Kendilerine yaklaşık 50 bisikletçi eşlik etti. Sabahın erken saatlerinde Mudanya yolu üzerinde buluşan bisikletçiler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Beşevler güzergâhını kullanarak Dağyenice göletine pedal çevirdi. Burada bir süre dinlenen grup, Doğancı barajı ve Orhaneli yolu üzerinden tesise ulaştı.


Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği Başkanı Ertan Ayçetin tarafından şahitler huzurunda kıyılan nikâhta, çift, sorulara bisikleti tutarak cevap verdi. Ayçetin’in, “Bisiklet için çalışacağınıza, iyi ve kötü günde, sıcakta ve soğukta, yağmurda ve çamurda birlikte pedallıyacağınıza ve ömür boyu mutlu olacağınıza söz veriyor musunuz" sorusuna, genç çift ’Evet’ cevabını verdi. Ayçetin, ayrıca bisikletli ölümlere dikkat çekerek, Bursa’da bisiklet politikası oluşturmak için hem Büyükşehir Belediyesi, hem de valilikle görüşmeler yapıldığını söyledi.




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